Burlington, Mass. (ots/PRNewswire) -Durch die Bereitstellung von Echtzeit-Verbindungen von Legacy-Datenquellen zu Google Cloud fördert die Precisely-Datenreplikation Innovationen, erhöht die Flexibilität und senkt die Betriebskosten.Precisely (https://www.precisely.com/de?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release), einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, hat heute die Verfügbarkeit seiner Funktionen zur Erfassung von Änderungsdaten in Echtzeit (https://www.precisely.com/de/solution/data-integration-solutions?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) auf dem Google Cloud Marketplace (https://console.cloud.google.com/marketplace/product/pr-gcp-precisely-public-prod/dirgcp) bekannt gegeben. Google Cloud-Nutzer können Datenpipelines erstellen, die Daten von ihren Legacy-Datensystemen, einschließlich IBM Z, IBM i und Oracle, zu Google Cloud-Zielen, wie BigQuery, replizieren. Diese nahtlose Verbindung zu Daten hilft Unternehmen, ihre Flexibilität zu erhöhen, Betriebskosten zu senken und Innovationen zu beschleunigen.Mit der Datenreplikation von Precisely, die auf dem Google Cloud Marketplace verfügbar ist, genießen Google Cloud-Nutzer einen effizienteren Einkaufsprozess, indem sie die von Google Cloud gebundenen Ausgaben nutzen, um Zugang zu Precisely zu erhalten, was den Einkaufsprozess vereinfacht. Die Möglichkeit, den Zugang zu Lösungen zu rationalisieren, ist von entscheidender Bedeutung, da Unternehmen bestrebt sind, Datensilos aufzubrechen und den Zugang zu Daten aus Altsystemen in die Cloud zu verbessern."Wir sind sehr stolz darauf, Precisely auf dem Google Cloud Marketplace anbieten zu können. Google-Cloud-Nutzer können unsere Echtzeit-Replikationsfunktionen jetzt einfach erwerben und nutzen, um ihre Daten und Anwendungen in großem Umfang zu nutzen", sagt Chris Hall, Chief Product Officer bei Precisely. "Unsere Partnerschaft mit Google Cloud ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir Unternehmen dabei helfen, sich mit all ihren Daten zu verbinden, wo immer sie sich auf dem Weg zur Erreichung ihrer strategischen Datenintegritätsziele befinden.""Die Aufnahme der Datenreplikationslösung von Precisely in den Google Cloud Marketplace hilft Kunden, die Lösung schnell auf der vertrauenswürdigen, globalen Infrastruktur von Google Cloud einzusetzen, zu verwalten und zu erweitern", sagt Dai Vu, Managing Director, Marketplace & ISV GTM Programs bei Google Cloud. "Precisely kann nun sicher skalieren und Kunden auf ihrem Weg der digitalen Transformation unterstützen."Die Datenpipelines von Precisely stellen sicher, dass die Daten auf konsistente, genaue und belastbare Weise an Google Cloud geliefert werden. Precisely wird mit Google Cloud zusammenarbeiten, um Modernisierungs- und Migrationsbemühungen zu unterstützen, bestehende Geschäftsanwendungen zu verbessern und die umfangreichen Daten bereitzustellen, die für Datenanwendungen der nächsten Generation mit KI, Reporting und Analysen erforderlich sind.Besuchen Sie den Google Cloud Marketplace (https://console.cloud.google.com/marketplace/product/pr-gcp-precisely-public-prod/dirgcp), um die Precisely Datenreplikation auf Google Cloud zu nutzen. Erfahren Sie zudem mehr über die umfassenden Datenintegrationsmöglichkeiten (https://www.precisely.com/de/solution/data-integration-solutions?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) von Precisely.Über PreciselyAls weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 93 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2408758/4723207/Precisely_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/datenintegrationslosung-von-precisely-jetzt-im-google-cloud-marketplace-verfugbar-302329092.htmlPressekontakt:Finn Partners Germany GmbH,Marie Lehmann & Rebecca Sitorus,E-Mail: PreciselyDE@finnpartners.comOriginal-Content von: Precisely, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174786/5928780