Die Scout24-Aktie verzeichnete heute einen erfreulichen Handelstag an der XETRA-Börse mit einem Kursanstieg von 0,7 Prozent auf 87,85 EUR. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier einen Höchststand von 87,90 EUR, nachdem es bei 87,00 EUR in den Handel gestartet war. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung seit dem 52-Wochen-Tief von 60,86 EUR im Dezember 2023, was einem Wertzuwachs von über 30 Prozent entspricht. Das aktuelle Kursniveau liegt nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 90,60 EUR, das Anfang Dezember 2024 erreicht wurde.

Dividenden- und Gewinnaussichten

Für das kommende Geschäftsjahr rechnen Marktexperten mit einer Erhöhung der Dividende von 1,20 EUR auf 1,24 EUR je Aktie. Die durchschnittlichen Analystenprognosen sehen das Kursziel bei 87,74 EUR, während für das Geschäftsjahr 2024 ein Gewinn je Aktie von 2,74 EUR erwartet wird. Diese Prognosen unterstreichen das Vertrauen der Analysten in die weitere positive Geschäftsentwicklung des Unternehmens.

