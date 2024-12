Die im Rahmen der Erwartungen ausgefallen Inflationsdaten aus den USA sind kein Showstopper für die laufende Rally im DAX. Sie liefern den Anlegern keinen Grund, in den Modus der Gewinnmitnahmen zu wechseln. Denn auch die Fed wird sich durch die Zahlen nicht beirren lassen und nächste Woche erneut die Zinsen senken.

Die 80-20-Regel scheint auch für die moderne Geldpolitik zu gelten: Die letzten 20 Prozent der Arbeit zur Bekämpfung der Inflation beanspruchen 80 Prozent der Zeit. Der Verbraucherpreisindex in den USA zeigt den vierten Monat in Folge solide Preissteigerungen. Der Fortschritt in Richtung niedrigerer Inflation gerät ins Stocken.

Entweder akzeptiert die Fed ein höheres Inflationsziel oder sie legt nach der Sitzung in der kommenden Woche eine Pause ein. Letzteres ist wahrscheinlicher, insbesondere da der Arbeitsmarkt weiterhin robust ist und nicht die unmittelbare Aufmerksamkeit der Fed benötigt. Alles in allem wird die Fed in den kommenden Monaten das Tempo der Zinssenkungen verlangsamen.

Derzeit erleben wir einen erwartungsgetriebenen Aktienmarkt, in dem die Investoren an ihren Positionen festhalten in der Hoffnung, dass die Kurse weiter steigen. Und mit der Aussicht auf weiter sinkende Zinsen sehen sie sich auch heute in ihren Erwartungen bestätigt.

