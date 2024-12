"Der Aktionärsbrief"

Man erwartet nun einen Konzernumsatz von 118 bis 123 Mio. € anstatt von 125 bis 130 Mio. €. Zudem geht man jetzt nicht mehr von einer bereinigten EBIT-Marge von 3,5 bis 6,5 % aus, sondern rechnet nur noch mit einem ausgeglichenen Ergebnis. In den ersten neun Monaten dieses Jahres war der Umsatz bereits um 6,8 % auf 80,9 Mio. € zurückgegangen. Der Kurs arbeitet bereits seit zwei Jahren an einer unteren Umkehrformation. Die jüngste Prognosesenkung hat den Kurs nur noch vorübergehend unter Druck gebracht. Einen konkreten Einstiegsgrund gibt es bisher nicht. Wer investiert ist, benötigt weiterhin viel Geduld.