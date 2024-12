Der Onkologie-Spezialist CatalYm hat in der Fachpublikation Nature frische Daten aus einer Phase-1/2-Studie mit dem großen Hoffnungsträger Visugromab (CTL-002) veröffentlicht. Die Ergebnisse können sich absolut sehen lassen und zeigen, dass es sich bei der Zielstruktur GDF-15 um einen äußerst vielversprechenden Ansatz in der Krebstherapie handelt.CatalYm beobachtete in der Studie langanhaltende Ansprechraten und mehrere vollständige Remissionen bei Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und ...

