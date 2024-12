London (www.fondscheck.de) - HANetf hat ein verwaltetes Gesamtvermögen (AUM) von über 5 Milliarden US-Dollar erreicht - ein Meilenstein für das Unternehmen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ausgehend von 3,02 Milliarden US-Dollar ist es seit Jahresbeginn um 65,5 Prozent gestiegen. Damit zählt das Unternehmen zu den am schnellsten wachsenden ETF-Emittenten in Europa. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...