Hamburg (www.fondscheck.de) - Die Privatbank Berenberg setzt ihre Erfolgsgeschichte in der Corporate Direct Lending-Strategie fort: Innerhalb der letzten zwölf Monate erhielt Deutschlands älteste Privatbank in dieser Strategie Kapitalzusagen in Höhe von über einer Milliarde Euro, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...