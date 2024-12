DJ ENERGIE-BLOG/BDEW dringt auf Zubau steuerbarer Kraftwerkskapazitäten nach Wahl

BDEW dringt auf Zubau steuerbarer Kraftwerkskapazitäten nach Wahl

Nach dem Aus für das neue Kraftwerksgesetz von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ruft die Energiewirtschaft die kommende Regierung auf, den Zubau flexibler Kraftwerkskapazitäten schnell auf ihre Agenda zu setzen. "Der Zubau steuerbarer Kraftwerkskapazitäten bleibt hochgradig zeitkritisch. Daher muss dies auf die 100-Tage-Agenda einer neuen Regierung", sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft. Nur so könnte man in Deutschland die Versorgungs- und Systemsicherheit langfristig gewährleisten und gleichzeitig den Kohleausstieg umsetzen.

Rekordteilnahme bei der Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land

Bei der Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land hat es zum 1. November eine Rekordbeteiligung gegeben. Laut Bundesnetzagentur übertraf die eingereichte Gebotsmenge das ungekürzte Ausschreibungsvolumen erstmals seit Februar 2022. "Die eingereichte Gebotsmenge übertraf um mehr als Doppelte die bisherige Höchstmarke aus der vorherigen Ausschreibung. Es wurden fast so viele Gebote eingereicht wie in allen Ausschreibungsrunden aus 2023 zusammen", sagte Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. Der äußerst positive Trend bei den Geboten werde sich ab dem kommenden Jahr auch deutlich bei den Inbetriebnahmen zeigen. Bei einer ausgeschriebenen Menge von 4.094 Megawatt (MW) wurden 528 Gebote mit einer Gebotsmenge von 6.083 MW eingereicht. Die Ausschreibung war damit fast 1,5-fach überzeichnet. Es konnten 348 Gebote mit einer Zuschlagsmenge von 4.098 MW einen Zuschlag erlangen. 12 Gebote mussten vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen werden.

