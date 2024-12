DJ Aktien Schweiz etwas fester - US-Inflationsdaten wie erwartet

DOW JONES--Mit einem leichten Plus hat der schweizerische Aktienmarkt zur Wochenmitte den Handel beendet. Die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten sind wie erwartet ausgefallen. Der Inflationsdruck in den USA hat im November zwar leicht zugenommen, jedoch stiegen die Verbraucherpreise sowohl auf Monats- wie auch auf Jahressicht exakt wie vorausgesagt. Anleger dürften die Daten als eine Bestätigung dafür sehen, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Zinsen senken wird. Dies wird am Zinsterminmarkt aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 96 Prozent eingepreist, zuvor hatte dieser Wert klar unter 90 Prozent gelegen.

Der SMI verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 11.682 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursgewinner und 7 -verlierer gegenüber, unverändert schlossen die Aktien von Alcon. Umgesetzt wurden 18,27 (zuvor: 22,64) Millionen Aktien.

Die Blicke richteten sich nun auf die Zinsentscheidungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Bei der SNB wird mehrheitlich mit einer Senkung um 50 Basispunkte gerechnet.

Bei den Einzelwerten reduzierten sich die Aktien von Sonova um 0,8 Prozent. Der Hörgeräte-Hersteller hat bekannt gegeben, dass Elodie Carr-Cingari die Nachfolge von Birgit Conix als Chief Financial Officer antreten wird. Sonova teilte mit, dass die Ernennung von Carr-Cingari spätestens im Juli 2025 wirksam wird. Conix, die die Funktion 2021 übernommen hat, will sich anderen Möglichkeiten außerhalb des Unternehmens zuwenden. Matthias Dullmann werde ab Januar 2025 als Interims-CFO fungieren, hieß es weiter.

Holcim gewannen 0,5 Prozent. Heidelberg Materials und Holcim expandieren ihr gemeinsames Zementgeschäft in Australien. Ihr Joint Venture Cement Australia erwirbt das Zementgeschäft der Buckeridge Group of Companies (BGC), wie beide Seiten jeweils mitteilten. Angaben zum Kaufpreis machten beide Joint-Venture-Partner nicht. In der Zeitung The West Australian ist von mehr als 600 Millionen Australischen Dollar die Rede.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2024 11:39 ET (16:39 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.