© Foto: Pexels

Anleger sind so bullish wie lange nicht: Der Optimismus für US-Aktien stellt selbst die Dotcom-Blase der 2000er Jahre in den Schatten, sagt die Deutsche Bank. US-Verbraucher waren noch nie so optimistisch in Bezug auf Aktien, mit einer Rekordabweichung im Verhältnis zu ihren Einkommenserwartungen, so Deutsche Bank in einem neuen Research-Bericht. Anleger senden demnach ein extrem bullishes Signal für Aktien und würden damit das Risiko einer "negativen" Überraschung schaffen, falls spekulatives Verhalten 2025 zum Platzen einer Aktienblase führen sollte, so die Analysten weiter. "Die US-Verbraucher waren noch nie so optimistisch, was die Gewinne an der Börse in den nächsten 12 Monaten …