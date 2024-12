EQS-Ad-hoc: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Anleihe

The Platform Group AG stockt Unternehmensanleihe 2024 auf 50 Mio. Euro auf



11.12.2024 / 18:22 CET/CEST

The Platform Group AG stockt Unternehmensanleihe 2024 auf 50 Mio. Euro auf Düsseldorf, 11. Dezember 2024. Die The Platform Group AG hat das Volumen ihrer im Juli 2024 nach norwegischem Recht begebenen Unternehmensanleihe 2024/2028 (ISIN NO0013256834) erfolgreich um 20 Mio. Euro auf 50 Mio. Euro erhöht. Die im Rahmen der Aufstockung begebenen weiteren Schuldverschreibungen wurden heute im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert. Die Transaktion war deutlich überzeichnet und die Platzierung wurde daher vorzeitig nach einem Tag beendet. Die Transaktion wurde von der Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Lead Manager begleitet. Der Nettoemissionserlös soll für die Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen verwendet werden (siehe Ad hoc-Mitteilung vom 10. Dezember 2024: "The Platform Group AG veröffentlicht Investitionsplanung 2025 und prüft Anleiheaufstockung"). Die Unternehmensanleihe 2024/2028 hat eine Laufzeit bis zum 11. Juli 2028 und ist mit einem jährlichen Zinssatz von 8,875 % ausgestattet. Kontakt: Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com



