Krypto News: Vote-to-Earn-Projekt erzielt 5,6 Mio. $ im Kampf gegen Hawk-Tuah-Scam

Das neuartige Vote-to-Earn-Projekt von Flockerz will für mehr Gerechtigkeit im Memecoin-Sektor sorgen und hat für diese Mission von den Investoren bereits mehr als 5,6 Mio. USD eingeworben.

Denn bei diesem erhalten die Tokeninhaber ein Abstimmungsrecht und können somit über die Zukunft des Projektes abstimmen. Auf diese Weise können Pump-and-Dump-Schemata künftig der Vergangenheit angehören, wie es zuletzt dem Coin Hawk Tuah unterstellt wurde.

Das Team von Flockerz will mit seinem Anreizsystem wieder die Macht in die Hände der Gemeinschaft legen, da diese ein Interesse an dem Fortbestehen und Erfolg hat. Somit müssen diese sich nicht auf zwielichtige zentralistische Entitäten verlassen, welche einen Großteil in Insider-Wallets halten und teilweise frühzeitig abverkaufen.

Im Gegensatz dazu will Flockerz die Dezentralisierung auf die nächste Stufe bringen. Als Pionier hat er schnell auf sich aufmerksam gemacht und könnte in den kommenden Jahren als Trendsetter möglicherweise auch für andere Memecoins eine Vorreiterrolle spielen sowie seine Dienste für diese anbieten, damit sie eine größere Vertrauenswürdigkeit erlangen.

Zudem treibt der Bullenmarkt die Anleger in den Vorverkauf von Flockerz. So lag die Finanzierungssumme vor einer Woche noch bei 4,3 Mio. USD und hat mittlerweile mehr als 1,3 Mio. USD hinzugewonnen.

In der aktuellen Vorverkaufsrunde werden die $FLOCK-Coins noch für einen Preis in Höhe von 0,0063247 USD angeboten. Allerdings wird schon in weniger als drei Tagen die nächste Erhöhung stattfinden.

Wie will Flockerz Betrug wie Hawk Tuah verhindern?

Am 4. Dezember wurde der neue Solana-Memecoin $HAWK eingeführt und konnte schnell eine hohe Marktkapitalisierung von 490 Mio. USD erlangen. Denn dieser profitierte von der Bekanntheit des Videoclips der 22-jährigen Hailey Welch und ihrem berühmten Slogan "hawk tuah", welche ihre sexuelle Kreativität bei der Befriedigung des Mannes ungeniert zur Schau stellte.

$HAWK-Chart | Quelle: DEXtools

Aufgrund des schnellen und steilen Abverkaufs ist die Kritik aus der Krypto-Community laut geworden. So haben einige das Mädchen als eine Betrügerin bezeichnet, während andere bei der SEC in den USA eine Beschwerde eingelegt haben. Andere Nutzer haben sich an Burwick Law gerichtet.

If you lost money on $HAWK, contact our firm to learn about your legal rights.



Our firm represents thousands of nft and token investors in securities matters.????????????????



This is attorney advertising. - Burwick Law (@BurwickLaw) December 5, 2024

Allerdings handelt es sich dabei nicht um den einzigen Vorfall, welcher sich in letzter Zeit auf dem Memecoin-Markt ergeben hat. So hat jemand aus der Generation Z einen Memetoken auf Pump.Fun gestartet, wurde jedoch schnell öffentlich mit seinen privaten Kontaktdaten bloßgestellt.

Im Gegensatz zu diesen Beispielen soll bei Flockerz die Gemeinschaft die Verantwortung erhalten und dafür auch entlohnt werden. Somit können die Finanzmittel besser verwaltet und leichter sinnvollere Projekte mit einer langfristigen Zukunft entwickelt werden.

Genau genommen nutzt Flockerz eine DAO (Dezentrale Autonome Organisation). Bei dieser werden den Tokeninhabern Stimmrechte übertragen, welche sie dann bei wichtigen Fragen bezüglich der Verwaltung der Schatzkammer, der künftigen Ausrichtung, der Belohnungshöhe und mehr nutzen können.

Flockerz positioniert sich mit den Memecoins im profitabelste Kryptosektor des Jahres

Es ist kein Zufall, dass sich das Team von Flockerz für die Wahl eines Memecoins entschieden hat. Denn dieser Kryptosektor hat nach zuvor NFTs, DeFi, GameFi und anderen in diesem Jahr das meiste Interesse und die höchsten Kursgewinne verbucht, wie die Daten von unter anderem, CoinMarketCap, Artemis und Dune zeigen.

Somit konnten die Memetoken sogar die führenden Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum mit ihren Kursanstiegen übertreffen. Aber auch auf Google haben die Suchanfragen zuletzt ein neues Rekordhoch verzeichnet, was diesen Boom zusätzlich unterstreicht.

Flockerz will für diesen gefragten Sektor nun eine besondere Governance-Struktur bieten, welche sich zum neuen Standard für Memetoken etablieren soll. Mithilfe der finanziellen Anreize wird wiederum die Beteiligung gefördert, was bessere Ideen und höhere Abstimmungsraten sowie Entwicklungen zur Folge hat.

Pioniere entwickeln sich in der Regel deutlich besser als es bei den Nachzüglern der Fall ist. Da Flockerz zudem noch viele andere Kryptosektoren erobern und andere Memecoins ebenfalls verbessern könnte, bietet er ein überdurchschnittliches Steigerungspotenzial.

Zudem könnte die höhere Sicherheit durch die Überprüfungen des Smart Contracts von unabhängigen Sicherheitsexperten und die demokratischere Governance die Liquiditätsflüsse auch in Zukunft fördern. Mit steigenden Preisen nimmt wiederum der Wert der gemeinschaftlich verwalteten Schatzkammer zu, sodass noch bedeutendere Entwicklungen möglich sind.

Dementsprechend positiv fallen auch die Prognosen für den $FLOCK-Coin aus. So könnte sich dessen Preis bald nach der ersten Listung um das Zehnfache steigern, wie der Krypto-Analyst ClayBro meint. Zudem erhalten Investoren über den Vorverkauf bereits Buchgewinne durch schrittweise Preiserhöhungen und die Staking-Rendite in Höhe von 465 %.

So können Sie sich Flockerz anschließen

Dem Community-Projekt von Flockerz können Sie sich ganz einfach über die Teilnahme am Vorverkauf anschließen. Denn bisher wurde der Coin nicht an den Kryptobörsen eingeführt und so kann man anderen Anlegern zuvorkommen.

Der Vorverkauf kann auf der offiziellen Website von Flockerz gefunden werden. Auf dieser verbindet man eine digitale Geldbörse wie Best Wallet und kann dann mit den Kryptowährungen ETH, BNB, USDT oder Fiatwährungen zahlen.

Angesichts der zunehmenden Internetbedrohungen können Sie die $FLOCK-Coins auch besonders sicher über die Best Wallet kaufen. Diese finden Sie im Google Play Store und Apple App Store. Zudem erhalten Sie hier passende Nachrichten zu den Coins.

Außerdem können Sie sich der Flockerz-Community auf X und Telegram anschließen, um mit dieser zu interagieren und die neuesten Nachrichten zu erfahren.

Jetzt mehr über Flockerz erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.