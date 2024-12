DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas fester nach US-Daten - EZB könnte nächsten Impuls setzen

DOW JONES--Der europäische Aktienmarkt hat zur Wochenmitte mit Aufschlägen geschlossen. Hauptthema war die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise. Diese sind im November um 0,3 Prozent gestiegen, im Kern ebenfalls um 0,3 Prozent. Beide Lesungen entsprachen damit den Prognosen. Die Anleger sahen die Daten aber als Bestätigung dafür, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche tatsächlich die Zinsen senken wird. An den Märkten wird eine Senkung um 25 Basispunkte nun praktisch vollständig eingepreist. Den nächsten Impuls könnte nun die geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag setzen. Es wird erwartet, dass die Währungshüter den Leitzins um 25 Basispunkte senken werden.

Der DAX gewann 0,3 Prozent auf 20.399 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,2 Prozent auf 4.959 Punkte nach oben. Der Euro stieg nach den US-Daten auf 1,0510 Dollar. Am Anleihemarkt zeigten sich die Kurse nach volatilem Verlauf wenig verändert.

About You mit Übernahme-Hausse

Mehr Bewegung gab es bei den Einzelwerten. Allen voran schoss der Kurs von About You um 66,2 Prozent auf 6,48 Euro nach oben. Treiber war ein Kaufangebot für den Online-Modehändler durch Zalando zu 6,50 Euro je Aktie. Die Zalando-Aktie schloss nach einer Berg- und Talfahrt mit Aufschlägen von 1,6 Prozent.

Gesucht waren auch Rüstungsaktien, Rheinmetall legten um 2,2 Prozent und Renk um 5,6 Prozent zu. Kurstreiber war ein Bloomberg-Bericht, wonach die Nato-Länder ihre konkreten Produktionsziele für Flugzeuge, Panzer und anderes erhöhen wollen. Bei Rheinmetall kam ein Auftrag für Leopard-Panzer aus Tschechien im Volumen von rund 161 Millionen Euro hinzu.

Adidas gaben anfänglich nach, schlossen aber 0,5 Prozent fester. Laut den Analysten von Citi sind Schlagzeilen zu Durchsuchungen seitens der Steuerbehörden kein Aufreger. Der Konzern habe bereits 2022 eine Rückstellung für "zollbezogene Risiken" gebildet. Entscheidend sei, dass Adidas keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen im Zusammenhang mit der Untersuchung erwarte.

Bei Bilfinger ging es mit einem Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 50 Millionen Euro um 4,8 Prozent nach oben. Talanx legten um 2,1 Prozent zu. Hier trieben neue mittelfristige Ziele. Der Versicherer will bis 2027 den Gewinn um 30 Prozent steigern und die Dividende um 50 Prozent erhöhen. Die Analysten von Berenberg sprachen von attraktiven Zielen.

Rasant abwärts um 12,2 Prozent ging es für Carl Zeiss Meditec. Die finalen Jahreszahlen seien noch schwächer ausgefallen als prognostiziert, der Druck auf die operative Gewinnmarge sei höher als erwartet, hieß es. Zudem belastete der Ausblick. Carl Zeiss sieht ein anhaltend schwieriges Umfeld.

Mit plus 6,5 Prozent schlossen Kontron sehr fest. Das Unternehmen hat ein weiteres Großprojekt im US-Verteidigungssektor gewonnen. Tui stiegen nach starken Zahlen um 3,3 Prozent. Mit dem endgültigen Jahresergebnis habe der Reise-Konzern die Erwartungen deutlich übertroffen, auch der Wachstumsausblick sei stark, hieß es.

Dividendenstreichung bei Metro

Mit einem Minus von 5,4 Prozent quittierte der Markt die Dividendenstreichung bei Metro. Sie sei zwar angesichts eines Nachsteuerverlustes verständlich, aber nicht absehbar gewesen. Der Umsatz im Gesamtjahr habe die Erwartungen leicht verfehlt, kommentierten die Analysten von Baader.

Für lange Gesichter im Handel sorgten die Neunmonatszahlen von Inditex. Die Aktie verlor 6,5 Prozent. Der Umsatz habe zwar nur leicht unter der Erwartung gelegen, das operative Ergebnis aber deutlich. Die Marge liege klar unter den Schätzungen. Dies sei ein Zeichen für hohe Wettbewerbsintensität und den Zwang zu Rabattaktionen.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 4.959,35 +7,61 +0,2% +9,7% Stoxx-50 4.416,91 +14,74 +0,3% +7,9% Stoxx-600 519,95 +1,46 +0,3% +8,6% XETRA-DAX 20.399,16 +70,00 +0,3% +21,8% FTSE-100 London 8.301,62 +21,26 +0,3% +7,1% CAC-40 Paris 7.423,40 +28,62 +0,4% -1,6% AEX Amsterdam 896,14 +2,72 +0,3% +13,9% ATHEX-20 Athen 3.554,98 -4,07 -0,1% +13,8% BEL-20 Bruessel 4.239,01 -7,23 -0,2% +14,3% BUX Budapest 80.530,65 +190,57 +0,2% +32,8% OMXH-25 Helsinki 4.412,09 +5,48 +0,1% -1,7% ISE NAT. 30 Istanbul 11.059,86 -31,16 -0,3% +37,9% OMXC-20 Kopenhagen 2.449,62 +13,43 +0,6% +7,3% PSI 20 Lissabon 6.342,97 +9,04 +0,1% -0,7% IBEX-35 Madrid 11.789,30 -176,20 -1,5% +16,7% FTSE-MIB Mailand 34.731,31 +206,61 +0,6% +13,7% OBX Oslo 1.351,75 +0,30 +0,0% +13,2% PX Prag 1.722,32 +0,32 +0,0% +21,8% OMXS-30 Stockholm 2.588,44 -7,05 -0,3% +7,9% WIG-20 Warschau 2.296,10 -21,20 -0,9% -2,0% ATX Wien 3.626,79 -1,60 -0,0% +4,9% SMI Zuerich 11.681,87 +39,48 +0,3% +4,9% *bezogen auf Schlusskurs vom Vortag DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:39 Di, 17:03 % YTD EUR/USD 1,0509 -0,2% 1,0510 1,0507 -4,9% EUR/JPY 160,14 +0,1% 159,30 159,82 +2,9% EUR/CHF 0,9279 -0,1% 0,9291 0,9270 0% EUR/GBP 0,8235 -0,1% 0,8241 0,8245 -5,1% USD/JPY 152,38 +0,3% 151,53 152,12 +8,2% GBP/USD 1,2761 -0,1% 1,2753 1,2745 +0,3% USD/CNH (Offshore) 7,2776 +0,3% 7,2768 7,2636 +2,2% Bitcoin BTC/USD 100.764,70 +3,9% 98.223,80 96.036,05 +131,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,94 68,59 +2,0% +1,35 0% Brent/ICE 73,32 72,19 +1,6% +1,13 -0,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 44,68 45,67 -2,2% -0,99 +18,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.717,90 2.694,00 +0,9% +23,90 +31,8% Silber (Spot) 32,15 31,92 +0,7% +0,24 +35,2% Platin (Spot) 940,70 945,00 -0,5% -4,30 -5,2% Kupfer-Future 4,22 4,22 -0,2% -0,01 +6,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2024 12:11 ET (17:11 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.