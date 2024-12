Die MTU Aero Engines Aktie zeigt sich am Handelstag in positiver Verfassung und verzeichnet einen Kursanstieg von 0,5 Prozent auf 321,10 Euro. Im Tagesverlauf erreichte das Papier einen Höchststand von 322,10 Euro, nachdem es bereits bei 319,90 Euro in den Handel gestartet war. Bemerkenswert ist die Entwicklung im Jahresvergleich: Während das 52-Wochen-Hoch bei 332,60 Euro liegt, hat sich der Kurs vom 52-Wochen-Tief bei 173,60 Euro deutlich erholt. Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial und setzen das mittlere Kursziel bei 347,90 Euro.

Dividendenaussichten und Zukunftsperspektiven

Für das kommende Geschäftsjahr erwarten Experten eine Erhöhung der Dividende auf 2,38 Euro je Aktie, was einer deutlichen Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 2,00 Euro entspricht. Die Gewinnprognose für das Jahr 2024 liegt bei 13,78 Euro je Aktie, was das Vertrauen der Analysten in die weitere Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterstreicht.

