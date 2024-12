© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa - dpa-Bildfunk

Am Donnerstag steht die Europäische Zentralbank (EZB) vor einer schwierigen Entscheidung. Es geht um nicht geringeres, als um die Leitzinsen im Euroraum.Am Donnerstag wird die Europäische Zentralbank (EZB) über die Erhöhung des Leitzinses entscheiden. Es wird damit gerechnet, dass die Institution voraussichtlich die Senkung um einen Viertel statt einem halben Prozentpunkt vornehmen wird. Zugleich werden die Quartalsprognosen zu Wachstum und Inflation in der Eurozone veröffentlicht. Die Zentralbank hat ihren Leitzins zwischen Juni und Oktober in drei Schritten von jeweils 25 Basispunkten von 4 Prozent auf derzeit 3,25 Prozent gesenkt. Die Möglichkeit, dass sich die EZB zum Abschluss des …