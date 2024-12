© Foto: Dall-E

Die Aktie des forschungsstarken US-Biotechkonzerns Regeneron hat in den letzten Wochen stark korrigiert. Jetzt sind die Weichen für eine Trendwende gestellt! In den vergangenen fünf Jahren war Regeneron lange eine der erfolgreichsten US-Biotechnologieaktien, zumindest im Large-Cap-Bereich. Gegenüber einem Tief bei etwa 270 US-Dollar im September 2019 verteuerten sich die Anteile in 2024 erstmals auf über 1.000 US-Dollar. In der Spitze erreichte Regeneron einen Kurs von 1.211,20 US-Dollar, was ein Plus von knapp 350 Prozent bedeutete. Lange profitierte das Unternehmen von hohen Erlösen aus seinen Blockbuster-Präparaten Dupixent und Eylea, das in Kooperation mit Bayer vertrieben wird. In den …