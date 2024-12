Krypto News: Wall Street Pepe explodiert auf 4,5 Millionen Dollar! WEPE besser als PEPE?

Die Korrektur am Kryptomarkt gerät wieder in Vergessenheit. Der Bitcoin-Kurs ist wieder über die 100.000 Dollar Marke gestiegen und auch die meisten Altcoins erholen sich schnell von den Verlusten der letzten beiden Tage. Die Rallye führt Peanut the Squirrel ($PNUT) an, der in den letzten 24 Stunden um über 30 % gestiegen ist. Damit zeigt sich einmal mehr, dass Meme Coins gefragter denn je sind und immer öfter Bewertungen in Milliardenhöhe erreichen können. Mit Wall Street Pepe ($WEPE) könnte schon der nächste Coin vor der Kursexplosion stehen.

Wall Street Pepe explodiert schon vor dem Launch

Meme Coins sind in diesem Jahr so gehyped wie nie zuvor. Noch nie hat es so viele Milliarden Dollar Meme Coins wie heute gegeben. Die Renditen, die hier innerhalb kürzester Zeit erzielt werden können, gibt es nirgends sonst. Natürlich bei deutlich höherem Risiko. Meme Coins werden meist ohne jeden Nutzen gelauncht und leben nur von Spekulation, wobei auch Rug Pulls und andere Scams keine Seltenheit sind.

Welcher Meme Coin als nächstes durch die Decke geht, weiß man vorher natürlich nicht. Die meisten erreichen nie eine Bewertung von einer Million Dollar und verschwinden schnell nach dem Launch wieder. Bei Wall Street Pepe ($WEPE) zeigt sich allerdings ein anderes Bild. Hier deutet derzeit alles auf eine mögliche Kursexplosion hin. Die $WEPE-Token sind erst seit wenigen Tagen im Vorverkauf erhältlich und bereits auf über 4,5 Millionen Dollar explodiert.

($WEPE Token-Vorverkauf - Quelle: Wall Street Pepe Website)

Anleger haben hier den großen Vorteil, dass sie noch von Anfang an dabei sein können, da $WEPE noch im ICO angeboten wird und noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt wird. Dabei wird der Tokenpreis während des Vorverkaufs noch mehrfach erhöht, sodass frühe Käufer schon einen ersten Buchgewinn mitnehmen können bis zum Launch, da der Startpreis an den Börsen höher ist als der aktuelle Vorverkaufspreis.

Jetzt mehr über Wall Street Pepe erfahren.

Wird $WEPE größer als $PEPE?

$PEPE ist inzwischen einer der 3 größten Meme Coins der Welt nach Dogecoin ($DOGE) und Shiba Inu ($SHIB). $PEPE in Bezug auf die Marktkapitalisierung zu verdrängen oder zu überholen wird schwer. Allerdings zeigt sich durch den Hype um $PEPE auch, dass aktuell alles, was mit dem Frosch-Coin zu tun hat, extrem erfolgreich sein kann.

Gestern hatte zum Beispiel Pepe Unchained ($PEPU) sein Börsenlisting nach einem erfolgreichen Presale und ist seitdem um weit mehr als 100 % explodiert und inzwischen über 300 Millionen Dollar wert. Dabei hat Wall Street Pepe in den ersten Tagen eine noch höhere Nachfrage als Pepe Unchained beim Start vorzuweisen. Damit stehen die Chancen gut, dass auch $WEPE nach dem Listing durch die Decke gehen und zu einem Milliarden Dollar Coin aufsteigen könnte.

Um mit $WEPE extrem hohe Gewinne zu erzielen, ist es auch gar nicht nötig, dass der Coin auch eine Bewertung von 10 Milliarden Dollar erreicht. Da der Coin beim Launch mit vielleicht 50 Millionen Dollar bewertet sein wird, würde schon ein Anstieg auf eine Milliarde Dollar eine Rendite von 2.000 % bedeuten. Aufgrund der extrem hohen Nachfrage in der ersten Woche könnte das aber tatsächlich erst der Anfang sein.

Wall Street Pepe verfügt auch über eine Staking-Funktion, die derzeit eine jährliche Rendite von 127 % auszahlt und auch wenn dieser Wert noch sinkt, wenn mehr Token im Staking Pool sind, dürfte diese noch länger überdurchschnittlich hoch bleiben. Das hat dazu geführt, dass bereits über 6 Milliarden $WEPE-Token im Staking Pool gebunden sind und da diese nicht sofort beim Launch wieder verkauft werden können, steigen die Chancen auf eine Kursexplosion deutlich. Auch die meisten Analysten gehen davon aus, dass der Kurs nach dem Handelsstart durch die Decke gehen kann.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $WEPE im Presale kaufen.

