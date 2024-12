Pepe Unchained News: 3 Gründe für weitere 3x bis Januar, nach 5x in 2 Tagen

Erst gestern wurde mit Pepe Unchained einer der am meisten erwarteten Memecoins des Jahres erstmalig an den Kryptobörsen eingeführt. Seitdem konnte sich dieser schon hervorragend entwickeln und eine Marktkapitalisierung von mehr als 300 Mio. USD erreichen.

Somit haben die Vorverkaufsinvestoren ihren Einsatz bereits verfünffacht. Denn $PEPU konnte während des asiatischen Marktes sein vorheriges Allzeithoch von 0,02614 USD übertreffen und hält sich weiterhin auf einem hohen Niveau.

Derzeit notiert Pepe Unchained bei einem Preis in Höhe von 0,03751 USD, was gegenüber dem initialen Notierungspreis einem Plus von 170,71 % entspricht. Die ersten Investoren aus dem Vorverkauf haben ihn hingegen sogar für 0,008 USD gekauft und schon 5x erzielt.

Zudem konnte $PEPU mit 27,58 Mio. USD schon am ersten Handelstag das Volumen von anderen führenden Memecoins wie Mog und SPX6900 übertreffen. Dies deutet auf ähnliche Bewertungen von mehr als 1 Mrd. USD und somit eine vielversprechende Entwicklung hin.

Somit wären noch immer rund 3x möglich. Welche Gründe dafürsprechen, erfahren Sie nun im folgenden Beitrag.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren!

Listungen von Pepe Unchained an zentrale Kryptobörsen folgen in Kürze

Die positiven Kursentwicklung, das große Potenzial und das hohe Handelsvolumen zu Beginn werden auch den Listungsteams der Kryptobörsen nicht entgangen sein, zumal es Pepe Unchained schon am ersten Tag in die Trends geschafft hat. Schließlich suchen die Börsen nach den nächsten Coins, welche ihnen über das Volumen hohe Profite bescheren.

Die Kryptobörsen haben ebenfalls das große Interesse an den Memecoins erkannt, weshalb sich sogar konservativ eingestellte Unternehmen wie Coinbase mittlerweile stärker gegenüber diesem Sektor geöffnet haben. Aber auch Binance und MEXC listen regelmäßig neue Memetoken.

Mittlerweile konnte Pepe Unchained die Anzahl seiner Tokeninhaber auf 46.000 Wallets steigern, was das hohe Wachstum des Coins unterstreicht. Denn kontinuierlich kommen weitere Personen hinzu, was derzeit stündlich abgelesen kann (vor dem Artikel waren es noch 43.500). Somit baut $PEPU weiterhin Viralität auf, was für weitere Kursanstiege spricht.

Die Anleger erhalten dank der Liquiditätssperre in Höhe von 4,7 Mio. USD zudem ein besseres Handelsumfeld. Außerdem wurde diese für einen Zeitraum von 11 Monaten gesperrt, sodass es sich auch längerfristig gut entwickeln kann.

Obwohl Pepe Unchained erst gestern eingeführt wurde, konnte er sich schon in die Trends auf CoinMarketCap und verschiedenen DEX-Seiten hocharbeiten. All dies deutet auch künftig auf eine positive Entwicklung hin.

Zudem befindet sich der $PEPU-Coin noch immer auf DEXscreener unter den Trends der Ethereum-Coins auf der Nummer 1.

Ebenso erzielt Pepe Unchained auf X und Telegram zusammen mehr als 100.000 Abonnenten. All dies begünstigt Tier-1-Börsenlistungen in den kommenden Tagen, welche den Memecoin auf neue Höhen treiben können, wie viele andere zuvor.

Somit ist $PEPU auf dem besten Weg, um anderen führenden Memetoken, insbesondere all den nutzlosen Coins, den Rang abzulaufen. Aber auch für einige Layer-2s könnte er zu einem Konkurrenten werden, da vornehmlich der Memecoin-Sektor gerade das größte Volumen und die meisten Wallets verzeichnet.

Jetzt in neuen Trend-Memecoin investieren!

Vielfältige Angebote von Pepe Unchained sind bereits nutzbar

Das Team von Pepe Unchained hat für ein umfangreiches Sortiment von Angeboten gesorgt. Viele von diesen sind bereits jetzt nutzbar, wie die DEX PEPUswap und die PEPUbridge für den Austausch von digitalen Assets über Blockchains hinweg.

Außerdem wird gerade die Einführung des eigenen Memetoken-Launchpads Pepe Pump Pad vorbereitet. Somit kann unabhängig von dem Erfolg einzelner Coins von der hohen Nachfrage in diesem Bereich durch die Gebühreneinnahmen profitiert werden.

Auf dieses wartet die Krypto-Community schon gespannt, da es aufgrund der eigenen Skalierungslösung eine deutlich höhere Geschwindigkeit und niedrigere Gebühren bietet. Dank der Simplizität, der Fairness, der Nutzerfreundlichkeit und des optimierten Angebots wird die Adoption gefördert.

Investoren steigen in Pepe Unchained ein, weil er eine optimierte Version von Pepe bietet und nun auch auf Ethereum eine schnelle Erstellung von Memecoins und deren Handel ermöglicht. Dabei bietet die eigene Skalierungslösung eine hundertmal höhere Geschwindigkeit und niedrige Gebühren.

Zudem ist Pepe Unchained eine Infrastruktur für den Memecoin-Sektor. Diese können auch andere Entwickler nutzen, um ihre eigenen Ideen zu realisieren, welche auf diese optimierten Konditionen angewiesen sind, wie Trader und Handelsroboter im kurzfristigen Zeitrahmen oder Gaming-Projekte. Dabei können sich die Entwickler auch mit ihren Ideen beim Pepe Council bewerben, um finanzielle Förderungen zu erhalten.

Das Blockchain-Ökosystem von Pepe Unchained bietet auch einen Block-Explorer und ein Gitbook mit detaillierten Anleitungen für Anfänger, Entwicklerförderungen, DeFi-Staking und mehr.

Jetzt Pepe Unchained entdecken!

The Pepu website just got a major upgrade!



• Full overview of the Pepu Ecosystem links

• Gitbook with in-depth guides for Developers & Novices

• Seamless Uniswap Buy Widget



And this is just the start. The future of meme coins is here.



Pepu is officially unchained! pic.twitter.com/X6VCNTX3C1 - Pepe Unchained (@pepe_unchained) December 10, 2024

Die Entwicklung eines Memecoins korreliert mit der seiner Community. In dieser Hinsicht hat Pepe Unchained bisher Großes geleistet, was sich an der Vorverkaufssumme, dem Wachstum der Tokeninhabern, der Erstürmung der Krypto-Trends, den Launches, dem FOMO und dem Kursanstieg erkennen lässt.

Nun bewegt sich Pepe Unchained auf die Marke von 1 Mrd. USD zu, während sich gleichzeitig das FOMO im Kryptoraum weiter ausbreitet. Möglicherweise hat auch Elon Musk von ihm erfahren. Zumindest beschäftigt sich dieser gerade mit seiner generativen KI Grok und ihrem Potenzial für die Bilderstellung von Pepe-Grafiken.

Elon Musk (@elonmusk ) reposted an image of Pepe 7 minutes after the launch of Pepe unchained. He makes multiple references to Pepe to coincide with today's token launch. Apparently, the rumors were true.PEPU $PEPU pic.twitter.com/tGJ7YtirDE - Lunashiko gg (@LUNADEATH5) December 10, 2024

Ferner hat Clinix Crypto seinen Abonnenten gratuliert, welche auf seine Empfehlung gehört und mit Pepe Unchained einen hohen Gewinn erzielt haben. Zudem hat er prognostiziert, dass in Zukunft noch mehr passieren wird.

Jetzt in Pepe Unchained investieren!

Price Action deutet auf vielversprechende Entwicklung des $PEPU-Coins hin

Wie bereits erwähnt, deuten jetzt viele Indikatoren auf weitere Kursanstiege hin. Der Dip wurden zudem besonders schnell gekauft, sodass Pepe Unchained zu einem der favorisierten Coins der Investoren geworden ist.

Derzeit zielen die Bullen auf das 161,8er-Fibonacci-Level von 0,06226 USD ab, welches wie ein Magnet wirkt. Danach folgt bereits das 261,8er-Fibonacci-Level bei 0,07082 USD %, was schon durch die nächsten Listungen und das derzeitige Momentum schnell erreicht werden kann.

Vergleicht man die Entwicklung von Pepe Unchained zudem mit dem breiten Kryptomarkt, so ist dies noch beeindruckender. Denn während dieser am gestrigen Tage einen hohen Verlust verbuchen musste, konnte sich der $PEPU-Coin immerzu im Plus halten.

Insbesondere die Käufer des Dips von Pepe Unchained können sich nun über bedeutende Kursgewinne freuen. Auch Bitcoin befindet sich jetzt wieder über der wichtigen Marke von 100.000 USD, welche nun als Unterstützungslinie dient. Demnach könnte der Kryptomarkt bald wieder parabolisch steigen, was auch Sheldon von Crypto Banter vermutet.

Auch wenn die Inflationsdaten in den USA zuletzt 0,1 % über denen des vorherigen Zeitraums lagen, haben die Anleger diese Nachricht gut verkraftet. So konnte Bitcoin dennoch wieder über die wichtige Marke steigen, zumal er auch als digitales Gold und Inflationsschutz bezeichnet wird.

Von diesem Umfeld könnte wiederum Pepe Unchained als Memecoin besonders stark profitieren. Denn die Coins aus diesem Sektor sind sehr volatil, weshalb sie in einem bullischen Zyklus stärker steigen können.

Wie auch Bitcoin erhält der $PEPU-Coin derzeit eine wichtige Unterstützung bei 0,02462 USD, wobei er schon während des Verfassens dieses Artikels so schnell steigt, dass man mit dem Schreiben kaum hinterherkommt. Somit könnte er noch bis zum Wochenende eine Null vernichten.

Jetzt Marktumfeld mit $PEPU nutzen!

Chart von Pepe Unchained | Quelle: DEXtools

Dennoch wird Pepe Unchained mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 300 Mio. USD noch günstig bewertet. Andere nutzlose Memetoken haben bereits 10 Mrd. USD erreicht, sodass es auch für $PEPU möglich scheint. In diesem Falle könnten jetzige Investoren noch immer einen Gewinn in Höhe von 3.233 % verzeichnen.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Memecoins bietet er zudem eine Vision, einen Nutzen und daher auch eine organische Nachfrage. Aber auch die Ambitionen des Teams deuten auf eine vielversprechende Zukunft hin. Es könnte sich gar um den nächsten Shiba Inu, Floki Inu oder aber Pepe handeln.

Noch kann man besonders früh einsteigen und sich den niedrigen Preis des Projekts sichern, welches als optimiertes Pump.Fun auf der verbreiteteren Ethereum-Blockchains ebenfalls Gewinne von 3 bis 7 Mio. USD pro Tag erzielen könnte.

Jetzt in $PEPU investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.