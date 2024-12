Die Kooperation in Aserbaidschan soll ein florierendes Ökosystem für die Gameentwicklung aufbauen und lokale Talente mit neuen Programmen fördern, die 2025 beginnen

Xsolla, ein globales Handelsunternehmen für Videospiele, hat eine strategische Partnerschaft mit StarNest und der aserbaidschanischen Agentur für Innovation und digitale Entwicklung (IDDA) angekündigt, um die Xsolla StarNest Academy und das Inkubatorprogramm einzurichten. Diese transformative Zusammenarbeit wurde auf dem größten Gaming-Festival der Region, der Gamesummit Winter Edition 2024, in Baku (Aserbaidschan) vorgestellt.

Die Winter Edition 2024 des Gamesummit rückte das Wachstum der Gaming-Branche in Aserbaidschan ins Rampenlicht und bot Diskussionen über Trends, globale Best Practices und Präsentationen von lokal entwickelten Spielen. Während des Festivals stellten IDDA und Xsolla ihre Pläne vor, regionale Entwickler, Gamedesigner und Studios mit innovativen Schulungen, Inkubations- und Beschleunigungsprogrammen und Zugang zu finanziellen und technologischen Ressourcen zu unterstützen. Diese Partnerschaft wird die Rolle Aserbaidschans in der globalen Gaming-Branche neu definieren und zugleich regionale Talente und Innovationen fördern.

"Aus dieser Zusammenarbeit entstehen vielfältige Möglichkeiten für die Umsetzung gemeinsamer Projekte, die die Entwicklung des Spielesektors in Aserbaidschan vorantreiben werden", erklärt Yevgeniya Bikmurzina, Leiterin der Abteilung für Innovationsökosysteme bei der IDDA. "Aserbaidschanische Gamestudios erhalten Zugang zu den Tools und Ressourcen, die sie benötigen, um sich auf dem globalen Markt zu etablieren."

"Bei dieser Partnerschaft handelt es sich um einen bedeutenden Meilenstein für Xsolla, da wir uns gemeinsam mit aserbaidschanischen Entscheidungsträgern dafür einsetzen werden, das Potenzial der Region zu erschließen", kommentiert Rytis Joseph Jan, SVP of Global Strategic Partnerships bei Xsolla. "Indem wir unser globales Know-how mit der visionären Führung unserer Partner kombinieren, wollen wir die nächste Generation von Talenten in Aserbaidschan fördern und sinnvolle Innovationen mit globaler Wirkung auf den Weg bringen."

Xsollas Incubator und Accelerator in Aserbaidschan

Der Incubator und der Accelerator von Xsolla werden die Spieleentwickler-Community in Aserbaidschan unterstützen, indem sie Tools, Mentoring und Ressourcen bereitstellen, um Ideen in erfolgreiche Projekte zu überführen. In der Anfangsphase wird der Incubator Entwicklern dabei helfen, Konzepte zu verfeinern, technisches Know-how zu erwerben und mit internationalen Fachleuten zusammenzuarbeiten. Etablierte Studios werden vom Accelerator bei der Skalierung ihrer Projekte unterstützt und erhalten Zugang zu finanziellen Mitteln, Mentoren und Verbindungen zur weltweiten Branche. Diese Programme zielen darauf ab, Aserbaidschan als wichtigen Akteur in der Gaming-Branche zu positionieren und einheimischen Talenten neue Möglichkeiten zu eröffnen, um weltweit erfolgreich zu sein.

Xsolla StarNest Academy

Die Xsolla StarNest Academy wird 90 jungen Menschen eine Fachausbildung in der Spieleentwicklung ermöglichen. Zudem wird 2025 ein Inkubationsprogramm zur Unterstützung regionaler Gamestudios eingeführt, das Mentoring durch internationale Fachleute, Zugang zu finanziellen Ressourcen und Möglichkeiten zur weltweiten Demonstration von Spielen umfasst.

StarNest, ein aserbaidschanisches Telekommunikationsunternehmen, wird sich federführend dafür einsetzen, eine geeignete Einrichtung für die Akademie zu beschaffen, die Wachstum und Lernen fördert. Die IDDA wird die strategische Aufsicht über die Initiative übernehmen, um sie mit den nationalen Zielen der aserbaidschanischen Regierung für die digitale Transformation in Einklang zu bringen.

Regionaler Unternehmenssitz

Außerdem prüft Xsolla verschiedenen Möglichkeiten, um seinen regionalen Hauptsitz für Zentralasien in Baku einzurichten und seine Anstrengungen für die Community und die Spieleentwickler in der Region weiter zu verstärken. Dieser wird nicht nur als regionaler Hub dienen, sondern auch als Technologiezentrum für Entwicklung und Support seiner branchenführenden Lösungen.

Mit der Xsolla StarNest-Partnerschaft beginnt ein neues Kapitel für den aserbaidschanischen Gamingsektor, das von der gemeinsamen Vision geprägt wird, das Land als regionalen Marktführer in der Spieleentwicklung und digitaler Innovation zu etablieren.

Diese wegweisende Zusammenarbeit schafft die Voraussetzungen dafür, dass Aserbaidschan zu einem Hub für Gaming-Innovation und Talententwicklung wird. Weitere Informationen sind verfügbar unter: xsolla.blog/azerbaijan.

Über Xsolla

Xsolla ist ein weltweit tätiges Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein solides, leistungsstarkes Angebot an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Anforderungen der Branche entwickelt wurden. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und plattformübergreifend zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als Innovationsführer im Handel mit Spielen verfolgen wir bei Xsolla das Ziel, die inhärenten Komplexitäten von globalem Vertrieb, Marketing und Monetarisierung zu bewältigen, und unterstützen so unsere Partner dabei, mehr geografische Gebiete zu erreichen, mehr Umsätze zu generieren und Beziehungen mit Gamern weltweit aufzubauen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Los Angeles, US-Bundesstaat Kalifornien, mit Niederlassungen in London, Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal und anderen Städten weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

Über die Agentur für Innovation und digitale Entwicklung (IDDA)

IDDA ist eine Behörde der aserbaidschanischen Regierung, die für digitale Diplomatie und Analytik zuständig ist und Forschung, Schulungen und Beratung zur Stärkung der digitalen Präsenz von Institutionen anbietet. Sie übernimmt eine zentrale Rolle bei der Gestaltung moderner diplomatischer Strategien durch digitale Werkzeuge und Datenanalyse.

Weitere Informationen unter idda.az.

Über StarNest

StarNest ist ein führendes aserbaidschanisches Telekommunikationsunternehmen, das Internet- und Netzwerklösungen bereitstellt, darunter Breitbanddienste, Unternehmensanschlüsse und IT-Infrastrukturunterstützung. StarNest widmet sich der Aufgabe, technologisches Wachstum und digitale Transformation in ganz Aserbaidschan zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter starnest.io.

Über GameSummit

GameSummit ist eine bedeutende Organisation in Aserbaidschan mit Fokus auf die Entwicklung der Gaming-Branche. Durch Events wie die Gamesummit Winter und Summer Editions eröffnet sie Möglichkeiten für lokale Gamestudios, fördert Innovationen und sensibilisiert für Karriereperspektiven im Bereich Gaming und Esports.

Weitere Informationen finden Sie unter gamesummit.ai.

