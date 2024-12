EQS-Ad-hoc: STEICO SE / Schlagwort(e): Prognose

STEICO SE: Anpassung der EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2024 aufgrund von Wertminderungen des Anlagevermögens



11.12.2024 / 21:12 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





STEICO SE: Anpassung der EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2024 aufgrund von Wertminderungen des Anlagevermögens Feldkirchen bei München, 11. Dezember 2024 - (ISIN DE000A0LR936) - Das Management der STEICO SE hat im Rahmen der Vorbereitung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 einen Werthaltigkeitstest für das Anlagevermögen durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass der Buchwert einzelner Gegenstände des Anlagevermögens den jeweils beizulegenden Wert übersteigt. Dies betrifft insbesondere Produktionsanlagen in Polen, die für das Kerngeschäft nicht mehr genutzt werden können. Daher hält es die Gesellschaft für erforderlich, eine nicht liquiditätswirksame Sonderabschreibung von 15,2 Millionen EUR vorzunehmen (Rechnungslegung nach HGB), die sich entsprechend negativ auf das EBIT* auswirken wird. Dies wird sich nicht auf die Nettoverschuldung des Unternehmens auswirken. Während die Umsatzentwicklung nach wie vor den zuvor angekündigten Erwartungen entspricht, muss die Prognose für das EBIT in Höhe von bisher EUR 53 bis 55 Millionen für das Gesamtjahr 2024 um die im Rahmen des Werthaltigkeitstests ermittelte Wertminderung angepasst werden. Das Management der STEICO SE rechnet nunmehr mit einem EBIT zwischen EUR 38 und 40 Millionen für das Gesamtjahr 2024. * EBIT = Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern.

Kontakt

STEICO SE

Andreas Schulze

Head of Investor Relations

Otto-Lilienthal-Ring 30

85622 Feldkirchen

Fon: +49-(0)89-99 15 51-548

Fax: +49-(0)89-99 15 51-704

E-Mail: a.schulze@steico.com

www.steico.com



Ende der Insiderinformation



11.12.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com