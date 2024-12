Peking (ots/PRNewswire) -Gäste aus dem In- und Ausland tauschten am 8. Dezember im Nansha-Distrikt von Guangzhou, in der südchinesischen Provinz Guangdong, Erfahrungen mit Klimainvestitionen und -finanzierung aus und erzielten einen Konsens über die Bewältigung des Klimawandels, als sie zur 2024 Pearl Bay International Climate Investment and Financing Conference zusammenkamen.Kevin Ho King-lun, Präsident der Industrie- und Handelsvereinigung von Macau, sagte, dass Klimainvestitionen und -finanzierungen zu einer wichtigen Triebkraft für die Förderung einer umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Entwicklung geworden sind. In diesem Bereich spielt die Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao, insbesondere Nansha, eine führende Rolle. Dieser Bereich baut ein weltweit einflussreiches grünes Finanzierungsökosystem auf, das auf grenzüberschreitender finanzieller Zusammenarbeit und politischer Unterstützung basiert.Salina Yan, Permanent Secretary for Financial Services and the Treasury (Financial Services) von Hongkong, wies darauf hin, dass Hongkong seine Vorteile als internationaler Finanzplatz hat. Sie hofft, gemeinsam mit Nansha Innovationen und Praktiken für Klimainvestitionen und -finanzierung für eine grünere und nachhaltigere Zukunft zu fördern.Die Konferenz stand unter dem Motto "Global Cooperation for Green Future" und wurde gemeinsam vom Xinhua-Büro für Markenarbeit, der Guangdong-Niederlassung der Xinhua News Agency und dem China Economic Information Service veranstaltet. Sie bestand aus einem Hauptforum und fünf Sonderforen mit einem Hauptveranstaltungsort und drei Nebenveranstaltungsorten in Thailand (Bangkok), Saudi-Arabien (Riad) und Mexiko (Mexiko-Stadt).Die Konferenz stellte eine Plattform für die Kommunikation zwischen Unternehmen und Finanzinstituten dar. Eine Messe für klimafreundliche Unternehmen (Technologie) wurde für Unternehmen veranstaltet, die grüne, neue Qualitätsproduktionskräfte und -projekte in der Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao repräsentieren, um ihre Stärken zu präsentieren und eine Zusammenarbeit anzustreben.Während der Konferenz wurde die Allianz Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area für Standards zur Bekämpfung des Klimawandels eingeweiht, die Partnerschaft für kohlenstoffarme Dienstleistungen im Rahmen des Belt and Road wurde initiiert, und es wurden Projektbeispiele zur Bekämpfung des Klimawandels sowie Beispiele für Klimainvestitionen und den finanzierungsgestützten Aufbau umweltfreundlicher Landkreise vorgestellt.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/343508.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2578411/pic.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xinhua-silk-road-klima-investitionen-und--finanzierung-im-mittelpunkt-einer-wichtigen-konferenz-in-guangzhou-nansha-sudchina-302329428.htmlPressekontakt:Linlin Yang,linlinyanglyn@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5928840