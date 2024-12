Laut einem Medienbericht wird Broadcom in Zukunft mit Apple zusammen an einem KI-Chip arbeiten. Die Broadcom-Aktie reagiert auf die News mit einem Kurssprung von rund sechs Prozent und gehört damit am Mittwoch zu den Top-Gewinnern im Technologie-Index Nasdaq. Auch Apple kann in einem positiven Marktumfeld leicht zulegen.Das auf die Tech-Branche spezialisierte Portal The Information berichtete zuerst davon, dass Apple einen Serverchip speziell für Künstliche Intelligenz entwickelt und dafür mit Broadcom ...

