Solana holt wieder auf! Knackt der Coin noch dieses Jahr die Marke von 300 US-Dollar?

Der Bitcoin stabilisiert sich heute endlich wieder über der Marke von 100.000 US-Dollar. Ein Moment, auf den Anleger und Analysten gleichermaßen gewartet haben. Denn dadurch bewegt sich endlich auch der restliche Kryptomarkt wieder nach oben. Deutlich wird das vor allem an Solana ($SOL), dem Coin mit der beliebtesten Blockchain der Welt, der sich derzeit in der Top 10 der größten Kryptowährungen wieder auf seinem altbekannten Platz 5 eingefunden hat.

(Solana hat sich wieder auf Platz 5 unter den 10 größten Coins nach Marktkapitalisierung eingefunden - Quelle: Coinmarketcap.com)

Bereitet sich Solana hier auf den großen Ausbruch vor?

Solana hat im Zuge des Bull Runs nach der US-Wahl am 5. November ebenfalls eine starke Bewegung hingelegt. Über 68 Prozent ist der Kurs gestiegen. Dabei wurde sogar das Allzeithoch aus dem Jahre 2021 bei 260,06 US-Dollar durchbrochen. Allerdings schaffte es der $SOL-Kurs nicht, einen Schlusskurs über dieser wichtigen Marke zu bilden und im Anschluss daran lief der Kurs sogar direkt wieder in die Korrektur. Dabei wurde zwar der Aufwärtstrend nicht gebrochen, was unter der Unterstützungszone bei 199,70 US-Dollar geschehen wäre, aber dennoch bildete sich ein abwärts gerichteter Korrekturtrend.

(Im Chart von Solana hat sich ein Korrekturtrend gebildet - Quelle: Tradingview.com)

Dass der Solana-Kurs die wichtige Unterstützungszone auf der Unterseite gehalten hat, ist ein starkes bullishes Signal. Auch die heutige Tagesbewegung ist mit über 8 Prozent wieder sehr stark, was dafür spricht, dass das Momentum in den Coin zurückkehrt. Damit ist ein Anstieg über den Widerstand, den das alte Allzeithoch bildet, sehr wahrscheinlich.

Anschließend könnte der Kurs über die Marke von 300 US-Dollar steigen. Doch Solana ist nicht der einzige Coin, der derzeit wieder eine auffallend positive Bewegung zeigt. Allgemein scheint sich das Wetter auf dem Kryptomarkt wieder deutlich aufzuhellen. Das sieht man auch an den großen Erfolgen, die Flockerz ($FLOCK) in den letzten Wochen im ICO erzielt hat.

Hier findest du die Website von Flockerz.

Flockerz explodiert auf über 5,75 Mio. US-Dollar

Es gibt nur wenige Coins, die bereits im ICO stark explodieren. Ein Initial Coin Offering (ICO) ist sowas wie ein Vorverkauf, bei dem Anleger noch vor dem Listing an den Kryptobörsen in einen neuen Coin investieren können. Im Erfolgsfall bedeutet das die größtmöglichen Gewinne, wobei auch Renditen von tausenden Prozent keine Seltenheit sind, wenn ein Coin nach dem ICO durch die Decke geht.

Flockerz ist innerhalb weniger Wochen auf über 5,75 Mio. US-Dollar explodiert. Das zeigt, wie hoch die Nachfrage der Anleger nach dem Coin derzeit ist und ist ein erstes Signal dafür, dass der Coin auch nach dem Launch explodieren könnte. Die Nachfrage scheint mit jedem Tag weiter zu steigen, denn auch die Vorverkaufssumme von Flockerz steigt mit jedem Tag noch schneller an.

Das liegt wohl vor allem an dem einzigartigen Aufbau des Coins, der die Community in alle wichtigen Entscheidungen einbezieht. Dabei kann die Community nicht nur über den weiteren Verlauf des Projekts abstimmen, sondern erhält über ein Vote-to-Earn-System sogar Token für ihre Entscheidung.

(Flockerz ist in den letzten Wochen bereits explodiert und schon vor dem Handelsstart auf 5,75 Mio. US-Dollar angestiegen - Quelle: flockerz.com)

Flockerz könnte laut verschiedener Analysten eines der vielversprechendsten Krypto-Projekte im Jahre 2025 werden. Wenn der Coin an den Start geht, könnte er schnell Gewinne von x15 bis x20 erzielen. Allerdings profitieren nur Anleger aus dem ICO vom vollen Gewinnpotenzial. Dabei wird der Preis während des Vorverkaufs sogar noch mehrfach erhöht, sodass frühe Käufer schon einen ersten Buchgewinn mitnehmen können. Wer dabei sein möchte, sollte also nicht zögern und sich seine Token schnell sichern, ehe es zu spät ist.

Investiere noch heute in Flockerz.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.