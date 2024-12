Memecoin-Trading-Community von $WEPE erzielt 4,6 Mio. $ in 1 Woche

Die neue Memecoin-Trading-Community von Wall Street Pepe hat schnell eine große Begeisterung auf dem Kryptomarkt hervorgerufen und eine Finanzierungssumme von mehr als 4,6 Mio. USD eingenommen. Angesichts eines so hohen Verkaufstempos zu Beginn zählt er schon jetzt zu einem der erfolgreichsten Memetoken-Presales des Jahres.

Dieser sensationelle Start verdeutlicht, dass der magische Charme von Pepe die Anleger noch immer schnell überzeugen kann. Jedoch handelt es sich um deutlich mehr als einen sinnfreien Memetoken mit dem Slogan "feels good, man".

Stattdessen soll Wall Street Pepe die Leben der Kleinanleger nachhaltig verbessern, indem die Nachteile gegenüber den Walen abgebaut werden, welche den Kryptomarkt beherrschen. Die neue Krypto-Revolution der kleinen Privatanleger soll er nun anführen und somit für ein faireres Marktumfeld sorgen.

Über den Vorverkauf der $WEPE-Coins sollen Finanzmittel eingeworben werden, um diese Bewegung zu unterstützen und Privatanlegern höhere Renditen zu bescheren. Angeboten werden die Coins derzeit für einen Preis von 0,000208 USD. Jedoch wird dieser schrittweise in den einzelnen Phasen angehoben, sodass frühe Anleger höhere Buchgewinne erhalten.

Das nächste Finanzierungsziel liegt bei 5.273.938 USD, wofür nur noch rund 650.000 USD fehlen. Spätestens wird die nächste Phase jedoch nach Ablauf des Countdowns in weniger als vier Tagen abgeschlossen sein. Angesichts des hohen Verkaufstempos dürfte es jedoch schon früher geschehen.

Wall Street Pepe setzt sich von Pepe ab, der von Walen unterstützt wird

Das Interesse an den Memecoins ist in diesem Jahr überwältigend. So hat der Sektor mittlerweile eine Bewertung in Höhe von 135,61 Mrd. USD erreicht, was das Ausmaß verdeutlicht. Daher erwarten einige auch, dass mit so viel Kapital sinnvolle Projekte finanziert werden können, wie es auch immer stärker beobachtet wird.

Der Vorgänger Pepe hat zuletzt eine Marktkapitalisierung von mehr als 11 Mrd. USD erreicht und somit sogar einige Unternehmen und sinnvolle Kryptowährungen übertroffen. Zudem konnte dieser erst vor wenigen Tagen ein neues Allzeithoch erzielen, sodass das Interesse noch anhält.

Ein Grund für die steilen Anstiege von Pepe war, dass Wale ihn wieder in ihre Portfolios aufgenommen haben. So kaufte einer von ihnen 190 Mrd. $PEPE für umgerechnet 5 Mio. USD. Hinzu kam ein weiterer, welcher 264 Mrd. $PEP für 6,8 Mio. USD über Coinbase erworben hat.

Whales are buying $PEPE!



2 wallets (likely belonging to the same whale) spent 4.89M $USDC to buy 190.14B $PEPE at an average price of $0.00002572 in the last 6 hours!



Address:

0xcb1f2b9562a7a4e2029db54d504dfe4b1e46b7dc

0xb721c74a0a1c97187146d1fe7df94a9d8752481d pic.twitter.com/LomPm6rg4F - Lookonchain (@lookonchain) December 8, 2024

Von diesem gestiegenen Interesse hat auch Wall Street Pepe profitiert. Zudem notiert Bitcoin seit dem jüngsten Anstieg wieder über der wichtigen psychologischen Marke von 100.000 USD, welche nun als Unterstützung dient.

Der $WEPE-Coin konnte in nur einer Woche schon annähernd 4 Mio. USD erzielen und somit einige andere Memecoins in den Schatten stellen. Zudem legt er einen größeren Wert auf den Community-Aufbau und hat auch noch einen realen Nutzen, was ihm angesichts der höheren Bewertungen der nützlichen Memecoins ein großes Potenzial verleiht.

Aber auch das auf Fairness und Gerechtigkeit ausgerichtete Konzept von Wall Street Pepe hat eine positive Resonanz in der Krypto-Community hervorgerufen und ist ein weiterer Katalysator für seinen Erfolg auf einem Markt, welcher von Betrügern überschwemmt ist.

Wall Street Pepe vereint Intelligenz, Erfahrungen, Tools, Kapital und Macht der Retail-Anleger

Mit Wall Street Pepe soll für Kleinanleger ein neues Zeitalter auf dem Kryptomarkt eingeleitet werden. Denn diese sollen künftig nicht mehr länger durch die Macht der Wale benachteiligt werden, indem sie sich zusammenschließen und mit vereinten Kräften mehr erreichen. So ist eine Fusion aus Expertise, Tools, Kapital und Macht der Privatanleger geplant.

Einige bezeichnen Wall Street Pepe bereits als den Jordan Belfort des Memecoin-Marktes. Allerdings nicht aufgrund fragwürdiger Praktiken, sondern wegen seines Fokus auf die Generierung von Wohlstand und Chancen.

https://twitter.com/WEPEToken/status/1863905080426058015

So sollen die kleinen Privatanleger sich über die exklusive Community von Wall Street Pepe zusammenschließen, um es mit den Marktmanipulationen aufzunehmen und sich gegenüber der Dominanz der Wale zur Wehr zu setzen. Dabei soll es nicht nur um das kollektive Wissen, sondern auch die Macht der gemeinschaftlichen Entscheidungen gehen.

Zu der Gruppe erhalten die Mitglieder über den Besitz der $WEPE-Coins Zugang. In dieser finden sie unter anderem exklusive Strategien, Handelssignale, Analysen und mehr. Mit diesen können sie direkt von den Profis lernen und teure Anfängerfehler vermeiden, wodurch sich bereits die Rendite steigern ließe.

Bei Wall Street Pepe teilen die Mitglieder aber auch mit den anderen ihr Wissen, um nicht nur eine gute Tat zu vollbringen, sondern ebenso, da sie auf diese Weise attraktive Belohnungen in dem eigenen $WEPE-Coin verdienen. Die soll wiederum für hochwertigere Inhalte, ein besseres Miteinander, eine stärkere Loyalität und natürlich den gemeinsamen Erfolg sorgen.

Erfolgreicher Start von Wall Street Pepe sorgt für Aufsehen

Der beeindruckende Start von Wall Street Pepe ist auch vielen Kryptomedien und Analysten nicht entgangen, welche den Markt nach den vielversprechendsten neuen Projekten absuchen. Schon jetzt wird er von einigen von ihnen deswegen als einer der nächsten potenziellen 100x-Coins bezeichnet.

Unter anderem haben die Analysten von 99Bitcoins über Wall Street Pepe berichtet und ihn als einen der besten Memecoins für Dezember bezeichnet. Daher haben sie für diesen auch ein so hohes Steigerungspotenzial ausgesprochen.

Ebenso wurde Wall Street Pepe von ReadWrite aufgegriffen, als dieser nur bei rund 2 Mio. USD stand. Außerdem wurde er von einem Autor von Finbold als einer der attraktivsten Memecoins bezeichnet. Aber auch Cointelegraph hat positiv über den $WEPE geschrieben.

Überdies schauen andere Krypto-Unternehmen nach vielversprechenden Projekten, um von ihnen zu profitieren. Dies ist etwa die besonders schnell wachsende Best Wallet, die ihre Nutzeranzahl monatlich um 50 % steigert. Auch in dieser ist der $WEPE-Coin unter der Rubrik "Upcoming Tokens" zu finden.

Nachdem schon andere erfolgreiche Kryptowährungen besonders früh von der Best Wallet vorgestellt wurden und diese eine Erfolgsgeschichte in dieser Hinsicht vorzuweisen hat, könnte sich dies auch förderlich auf Wall Street Pepe auswirken.

So wurde etwa der erfolgreichste Memecoin-Presale Pepe Unchained von dieser noch vor der Listung vorgestellt. Basierend auf seinem ersten Presale-Preis von 0,008 USD hätten Investoren bis zum heutigen Allzeithoch von 0,05318 USD einen Gewinn von bis zu 565 % erzielen können. Hinzu kommt die Staking-Rendite von 48 %, die nun noch einmal profitabler ist.

Ein weiteres Beispiel ist der neue Katzen-Memecoin Catslap, welcher im Vergleich zu seinem initialen Listungspreis 4.728 % höher steht und zeitweise mehr als 8.500 % erreichte. Angesichts seiner kurzen Existenz von bisher nicht einmal einem Monat ist dies beeindruckend.

Daher und wegen ihrer Vielseitigkeit konnte die Best Wallet auch schnell weitere Nutzer anziehen. Wall Street Pepe ist nun der neueste von der digitalen Geldbörse vorgestellte Coin. Deswegen bekommen Investoren noch die besonders guten Konditionen zu Beginn, wobei er sich ähnlich wie die anderen zuvor entwickeln könnte.

$WEPE presale is now live in Upcoming Tokens! @WEPEToken gives holders access to top-tier trading insights, exclusive market calls, and access to private insider groups.



Here's how to join:

Download Best Wallet

Visit Upcoming Tokens

Buy $WEPE using $ETH or… pic.twitter.com/sLdStEOgkZ - Best Wallet (@BestWalletHQ) December 3, 2024

So können Sie $WEPE-Coins kaufen

Mit einem Kauf des $WEPE-Coins erhält man allerdings nicht nur die Chance auf bedeutende Kursgewinne. Ebenso wird mit einem Investment die Trading-Community unterstützt, welche sich für die Interessen der Kleinanleger einsetzt.

Wenn Sie Wall Street Pepe im Vorverkauf erwerben wollen, müssen Sie die offizielle Website des Projekts aufrufen. Dort synchronisieren Sie dann Ihre Wallet mit dieser. Danach können Sie den $WEPE-Coin mit ETH oder USDT sowie Fiatwährungen kaufen.

Über die Best Wallet können Sie Wall Street Pepe ebenfalls erhalten. Mit dieser können Sie die Coins sogar schon vor der ersten Listung in Ihrer digitalen Geldbörse sehen. Zudem finden Sie hier früh die neuesten Ankündigungen des Projekts. Herunterladen können Sie die Best Wallet im Google Play Store und Apple App Store.

Schließen Sie sich der Community von Wall Street Pepe auf X und Telegram an, um gemeinsam mehr zu erreichen und keine Updates zu verpassen.

Jetzt Wall Street Pepe entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.