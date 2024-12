ClickHouse, Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich Echtzeit-Analysen, gab heute bekannt, dass es eine fünfjährige strategische Kooperationsvereinbarung (SCA) mit Amazon Web Services (AWS) unterzeichnet hat, die darauf abzielt, Innovationen in den Bereichen Echtzeit-Data-Warehousing, Beobachtbarkeit, Business Intelligence, maschinelles Lernen und generative KI-Lösungen zu beschleunigen.

Die Partnerschaft wird die Beziehung von ClickHouse zu AWS erweitern und neue Integrationen zwischen ClickHouse Cloud und AWS-Diensten wie Amazon Data Firehose, Amazon Relational Database Service (RDS), AWS Glue und Amazon Bedrock einführen. Zusammen wird dies den Kunden die Erstellung und Verwaltung von leistungsstarken Analysen und generativen KI-Anwendungen erleichtern. Darüber hinaus profitieren Kunden von einer nahtlosen Bereitstellung, verbesserter Interoperabilität und optimaler Leistung datenintensiver Arbeitslasten, die von ClickHouse auf AWS unterstützt werden.

Neben einer engeren Integration werden ClickHouse und AWS neue maßgeschneiderte Branchenlösungen für Kunden aus den Bereichen Finanzen, E-Commerce und Gaming entwickeln. Diese Lösungen werden es Organisationen ermöglichen, die Leistungsfähigkeit der Echtzeit-Analyse-Engine von ClickHouse zusammen mit AWS-Diensten zu nutzen, um transformative Ergebnisse zu erzielen. Die beiden Unternehmen werden auch an gemeinsamen Markteinführungsaktivitäten arbeiten, um Unternehmen mit fortschrittlichen Tools auszustatten, mit denen sie aus ihren Daten in großem Umfang verwertbare Erkenntnisse gewinnen können.

"Die zuverlässige Infrastruktur und die globale Reichweite von AWS waren für die erfolgreiche Einführung von ClickHouse Cloud von entscheidender Bedeutung", sagte Aaron Katz, CEO von ClickHouse. "Durch unsere Listung im AWS Marketplace konnten wir unsere Kundenreichweite erheblich vergrößern, während uns das AWS-Partnernetzwerk dabei half, mit Unternehmenskunden in Kontakt zu treten. Dies führte zu einem Anstieg unseres Kundenstamms auf dem AWS Marketplace um 150 im Jahr 2024. Mit der strategischen Kooperationsvereinbarung legen wir nun den Schwerpunkt auf Integration, gemeinsame Lösungen und Markteinführungsaktivitäten, um Kunden dabei zu helfen, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen und Innovationen in ihren jeweiligen Branchen voranzutreiben."

"Wir investieren weiterhin in die Unterstützung von Unternehmen in der Wachstumsphase wie ClickHouse, um die AWS-Infrastruktur, -Ressourcen und -Dienste wie AWS Marketplace zu nutzen und so ihr Geschäft schnell auszubauen und zu skalieren", sagte Julia Chen, Vice President AWS Partner Core. "Durch die Integration von ClickHouse Cloud in AWS-Dienste wie Amazon Bedrock können Kunden die Stärken beider Unternehmen nutzen, um fortschrittliche Echtzeitanwendungen wie sofortige Betrugserkennung, adaptive Benutzererfahrungen und dynamische operative Intelligenz einfacher zu erstellen und so neue Möglichkeiten zu erschließen, um im heutigen Wettbewerbsumfeld an der Spitze zu bleiben."

Kunden dabei zu helfen, den größtmöglichen geschäftlichen Nutzen aus ihren Investitionen in Data Lakes und Datenanalysen zu ziehen, ist ein zentraler Bestandteil der Zusammenarbeit zwischen ClickHouse und AWS. Seit der Einführung von ClickHouse Cloud auf AWS im Jahr 2022 wurden bereits Tausende von ClickHouse-Implementierungen erstellt, die gemeinsame Kunden von Start-ups bis hin zu Fortune-500-Unternehmen unterstützen. Jeden Tag führen ClickHouse-Kunden auf AWS über 2 Milliarden Abfragen durch und durchsuchen dabei über 1,5 Billiarden Datensätze sowie 50 Petabyte an Daten.

"Durch die Migration unserer Analyse-Workloads in die ClickHouse Cloud auf AWS haben wir die Integration mit Daten in AWS vereinfacht, eine deutliche Verbesserung der Abfrageleistung erzielt und rechnen mit deutlich niedrigeren jährlichen Kosten. Dadurch können wir schneller neue Funktionen entwickeln, die unseren Kunden dabei helfen, ihre Verbraucher besser zu verstehen und die Leistung ihrer Engagement-Strategien zu messen", so Jon Hyman, Mitbegründer und Chief Technology Officer bei Braze [NASDAQ: BRZE].

Diese Zusammenarbeit unterstreicht den Wert von ClickHouse und AWS, um Flexibilität zu bieten und einen größeren Geschäftswert für Kunden in verschiedenen Branchen zu erschließen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.clickhouse.com

Über ClickHouse

ClickHouse ist ein schnelles, quelloffenes, spaltenbasiertes Datenbankmanagementsystem, das Datenverarbeitung und -analyse in Echtzeit ermöglicht. ClickHouse Cloud wurde für hohe Leistung entwickelt und bietet eine außergewöhnliche Abfragegeschwindigkeit, was es zu einer idealen Lösung für die Verarbeitung großer Datenmengen macht. Führende Unternehmen wie Lyft, die Deutsche Bank und LangChain vertrauen auf ClickHouse Cloud, das Unternehmen mit seiner skalierbaren, effizienten und robusten Dateninfrastruktur dabei unterstützt, wichtige Erkenntnisse zu gewinnen und die Entscheidungsfindung voranzutreiben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte clickhouse.com.

