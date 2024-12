Weltweit bereiten sich Organisationen auf ein Jahr vor, das von der KI-Transformation sowie Anforderungen an die Sicherheit und Nachhaltigkeit geprägt ist.

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, hat heute die zweite Ausgabe seines jährlich erscheinenden Data Complexity Reportveröffentlicht. Der Bericht untersucht, wie globale Organisationen ihre immer komplexer werdende Datenverwaltung auf die Herausforderungen der KI-Transformation vorbereiten. Er gibt einen Überblick, wie die künstliche Intelligenz Unternehmen im Jahr 2025 und danach beeinflussen wird und hilft ihnen, das Potenzial der KI für sich nutzbar zu machen, und mit den Anforderungen und Risiken fertig zu werden, die damit einher gehen.

"2025 wird für die KI ein entscheidendes Jahr, denn Unternehmen gehen vom Experimentieren zum Skalieren ihrer KI-Funktionen über," sagte Gabie Boko, Chief Marketing Officer, NetApp. "Der diesjährige Data Complexity Report zeigt, dass Unternehmen hohe Investitionen tätigen, um Innovation und Effizienz zu erhöhen. Aber diese Anstrengungen werden sich nur dann lohnen, wenn die globalen Tech-Führungskräfte mit den steigenden Herausforderungen der Datenkomplexität, Sicherheit und Nachhaltigkeit fertig werden. Eine intelligente Dateninfrastruktur mit einer zentralen Datenspeicherung ist die Voraussetzung, um das Potenzial der KI zu bergen."

KI-Investment: Wird es für KI ein Durchbruch?

Zwei Drittel der Unternehmen weltweit berichten, dass ihre Daten entweder ganz oder größtenteils für KI optimiert sind das heißt, sie sind zugänglich, richtig und gut dokumentiert für KI-Anwendungsfälle. Aber dennoch werden auch 2025 noch Investitionen in KI und Datenmanagement erforderlich sein. In der Tat glauben 40 der globalen Tech-Führungskräfte, dass 2025 beispiellose Investitionen in KI und die Datenverwaltung für ihr Unternehmen anstehen werden. Obwohl Unternehmen bereits erhebliche Anstrengungen unternommen haben, ihre Daten für die KI zu optimieren, sind in Zukunft noch größere Herausforderungen zu bewältigen, um einen Durchbruch zu erzielen.

Datensilos: Werden Ihre Daten dem Erfolg von KI im Wege stehen?

Datenvereinheitlichung wird zunehmend zum kritischen Erfolgsfaktor für KI. 79 der globalen Tech-Führungskräfte haben die Bedeutung der Datenvereinheitlichung für optimale KI-Ergebnisse erkannt. Unternehmen mit einer einheitlichen Datenspeicherung konnten Datensilos entfernen, indem sie Daten unabhängig von deren Standort oder Typ über hybride Multicloud-Umgebungen hinweg verbinden konnten, sodass sie immer zugänglich sind. Unternehmen, die der Verbindung von Daten eine hohe Priorität beimessen, werden ihre KI-Ziele 2025 mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erreichen: Nur 23 dieser Unternehmen gehen davon aus, dass sie ihre Ziele nicht erreichen werden im Vergleich zu 30 der Unternehmen, die der Vereinheitlichung der Daten keine hohe Bedeutung beimessen. Die Investition in die Datenverwaltung und Infrastruktur ist für Unternehmen zur höchsten Priorität geworden. Führungskräfte nennen diese Bereiche doppelt so häufig wie andere Initiativen mit KI-Bezug ein Trend, der wohl noch wachsen wird. In Zukunft werden Organisationen, die sich um die Vereinheitlichung der Daten bemühen, sind besser in der Lage, die komplette transformative Kraft der KI zu nutzen, vorausgesetzt, sie behaupten sich im stärker werdenden Wettbewerb.

Datensicherheit: Werden Cyber-Bedrohungen in gleichem Maße mit KI steigen?

Globale Tech-Führungskräfte machen sich auf einen deutlichen Anstieg von Sicherheitsbedrohungen im Verlauf der KI-Umsetzung gefasst. 41 sagen für 2025 einen steilen Anstieg voraus. Die Datensicherheit bleibt weiterhin eine Herausforderung. Dabei berichten in der KI führende Länder wie Indien, Japan und die Vereinigten Staaten (die bei der Einführung von KI vorne liegen) fast doppelt so häufig über Probleme mit der Sicherheit wie Länder wie Deutschland, Frankreich und Spanien, die hinterherhinken.

Der Anstieg der KI hat die Angriffsfläche vieler Organisationen erweitert. Das bringt neue Herausforderungen mit sich, wie zum Beispiel der Schutz von KI-Modellen, die Verteidigung von Datensets, die Angriffen mehr ausgesetzt sind, und das Verfügbarmachen von Daten für KI-Anwendungen. Durch KI hervorgerufene Sicherheitsbedrohungen bereiten globalen Tech-Führungskräften Kopfschmerzen. 59 benennen diese Bedrohungen als Hauptstressfaktor. Dies zeigt die steigende Komplexität von Cyberrisiken. Vorstände legen nach wie vor hohen Wert auf Cybersicherheit und den Schutz gegen Ransomware. Für 38 hat das höchste Priorität. Aber es gibt einen Silberstreifen am Horizont: die strategischen Maßnahmen, die Organisationen ergriffen haben, zahlen sich aus. Der Fokus auf Cybersicherheit ist seit 2023 um 17 gesunken ein vielversprechendes Zeichen, dass es bei der Bekämpfung dieser ständigen Bedrohungen Fortschritte gibt.

Datennachhaltigkeit: Stellt KI für den Planeten eine Gefahr dar?

Während die Anwendung von KI sich weiterhin beschleunigt, sagen 34 der globalen Tech-Führungskräfte grundlegende Verschiebungen bei den Nachhaltigkeitsprozessen der Unternehmen vorher und 33 erwarten neue staatliche Vorschriften für Energie und Investitionen. Ein KI-unterstütztes Wachstum durch Daten und die richtige passende Infrastruktur benötigen viel Energie, was nicht vereinbar ist mit den Nachhaltigkeitszielen. Dies wirkt sich in KI-führenden Ländern stärker aus als bei den KI-Nachzüglern. Die Verbesserung der Kohlenstoffbilanz ist und bleibt sehr wichtig, insbesondere in Regionen mit schneller Verbreitung von KI. Dennoch hat dieser Fokus im Laufe der Zeit an Bedeutung verloren, von 84 der Unternehmen 2023 auf 72 im Jahr 2024. In Zukunft wird die Herausforderung darin bestehen, die Umweltkosten von KI im Griff zu behalten und gleichzeitig das Potenzial für Innovationen zu maximieren.

Und das enthüllt der diesjährige Data Complexity Report: Unternehmen, die in eine intelligente Dateninfrastruktur investieren, legen viel Wert auf Sicherheit und denken auch an Nachhaltigkeit. Sie machen ihre Operationen so nicht nur zukunftsfähig, sondern sichern sich auch Wettbewerbsvorteile in einer von KI dominierten Umgebung.

"Das transformative Potenzial von KI ist abhängig von sicheren, skalierbaren und nachhaltigen Datenstrategien," sage Krish Vitaldevara, Senior Vice President und General Manager, NetApp. "Die bei fortschrittlichen Analysen und KI führenden Organisationen sind diejenigen, die Daten einheitlich gemacht und gut katalogisiert haben, die über eine stabile Sicherheit und Compliance für sensible Daten verfügen und die genau wissen, woher Daten kommen. Während sie diese Herausforderungen im Griff halten, können sie die Innovation vorantreiben und gleichzeitig Widerstandskraft, Verantwortlichkeit und die neue KI-Ära vorantreiben."

Methodologie

NetApp hat gemeinsam mit Wakefield Research im November 2024 eine quantitative Studie durchgeführt mit mehr als 1.300 IT-Experten in 9 Märkten: USA, EMEA (UK, Frankreich, Deutschland, Spanien) und APAC (Australien/Neuseeland, Singapur, Indien und Japan).

