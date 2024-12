Nach der kürzlich erfolgten Übernahme durch Ardian wird der ehemalige CEO von Digital Realty in das Board von Verne aufgenommen, um das Wachstum zu beschleunigen, die Expansion in Skandinavien zu leiten und die nachhaltig betriebenen Rechenzentrumsplattform des Unternehmens weiter auszubauen

Verne, der führende Anbieter von nachhaltig betriebenen HPC-Rechenzentren in den Ländern Skandinaviens, und Ardian, eine weltweit führende private Investmentfirma, teilten heute mit, dass A. William "Bill" Stein, ehemaliger CEO bei Digital Realty Trust, zum Vorsitzenden des Board of Directors von Verne ernannt wurde, um den weiteren Ausbau der nachhaltig betriebenen Rechenzentrumsplattform voranzutreiben.

Für die Ernennung von Bill Stein sprachen seine langjährigen Erfahrungen in den Bereichen Unternehmenswachstum, strategische Investitionen und betriebliche Exzellenz. Damit ist er eine wertvolle Bereicherung für die langfristige Wachstumsstrategie und Vision des Unternehmens für die Rechenzentrumsbranche. Die Ernennung erfolgt zehn Monate nach der Übernahme von Verne durch Ardian.

Stein bringt mehr als drei Jahrzehnte Führungserfahrung in verschiedenen Branchen und Funktionen mit und berät derzeit Privatunternehmen und Investmentfonds, die auf digitale Infrastruktur und Energie spezialisiert sind. Derzeit ist Stein Chief Investment Officer und Executive Managing Director bei Primary Digital Infrastructure, einer unabhängigen Investmentplattform für die Rechenzentrumsbranche. Als CEO von Digital Realty Trust leitete er von 2014 bis 2022 das exponentielle Wachstum des Unternehmens. Er trug dazu bei, die Position des Unternehmens im S&P 500 Index zu sichern und einen Unternehmenswert von über 70 Mrd. US-Dollar zu erreichen. Im Jahr 2004 war er Mitbegründer von Digital Realty und trug auch als Chief Financial Officer und Chief Investment Officer Verantwortung.

Vor seiner Tätigkeit bei Digital Realty bekleidete Stein wichtige Positionen bei GI Partners, der Private-Equity-Firma, die das Unternehmen gründete, sowie bei PNC Financial Services Group, TriNet Corporate Realty Trust (jetzt Teil von iStar Financial), Westinghouse Electric und Duquesne Light Company.

"Ich fühle mich geehrt, als Vorsitzender des Boards zu Verne zu wechseln und das Unternehmen bei seiner Mission zu unterstützen, zukunftsfähige Rechenzentren zu entwickeln, die in Sachen Nachhaltigkeit und Innovation führend sind", erklärt Bill Stein. "Mit der Unterstützung von Ardian und der Vision von Verne, die Anforderungen der Technologien von morgen frühzeitig zu erkennen und zu erfüllen, ist das Unternehmen für ein dynamisches Wachstum in einem schnell expandierenden Markt gerüstet. Ich freue mich darauf, zum weiteren Erfolg von Verne beizutragen, während das Unternehmen seine skandinavische Plattform ausbaut und die Standards für die nächste Generation digitaler Infrastrukturen setzt.

"Wir begrüßen Bill sehr herzlich als neuen Vorsitzenden des Board of Directors von Verne. Seine Expertise in der Skalierung digitaler Infrastrukturen und der Steuerung komplexer Wachstumsstrategien wird für uns bei der weiteren Expansion in den skandinavischen Raum von unschätzbarem Wert sein", so Dominic Ward, CEO bei Verne. "Bill wechselt zu einem entscheidenden Zeitpunkt zu Verne, das derzeit seine Kapazitäten verstärkt, um der steigenden Nachfrage nach HPC-fähigen Rechenzentren gerecht zu werden. Wir streben ein Wachstum an, das nicht nur Kundenbedürfnisse erfüllt, sondern auch nachhaltig ist. Durch die Nutzung der reichlich vorhandenen erneuerbaren Energien in den skandinavischen Ländern setzen wir neue Maßstäbe für umweltfreundliche Rechenzentren."

"Ardian hat große Ziele für Verne, um nachhaltiges Wachstum in den Ländern Skandinaviens voranzutreiben. Die Ernennung von Bill zum Chairman of the Board kommt zur rechten Zeit, da Verne zügig expandiert, um die steigende Nachfrage nach KI-Rechenleistung zu decken", kommentiert Gonzague Boutry, Head of Digital Infrastructure Europe und Managing Director Infrastructure bei Ardian.

Über Verne

Verne bietet nachhaltige Rechenzentrumslösungen an, die es Unternehmen ermöglichen, ihre digitale Infrastruktur kosteneffizient zu skalieren und zugleich die Umweltbelastung zu reduzieren. Die vier skandinavischen Rechenzentren des Unternehmens in Island und Finnland werden zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie versorgt, sind für High-Performance-Computing (HPC), künstliche Intelligenz (KI) und andere intensive Arbeitslasten optimiert und werden von einem engagierten Expertenteam vor Ort unterstützt. Verne betreibt außerdem ein hypervernetztes Rechenzentrum im Zentrum Londons, das als strategischer Hub für Anwendungen dient, die geringe Latenzzeiten und robuste Konnektivität erfordern.

