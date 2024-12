Toronto (ots/PRNewswire) -- DeFi Technologies unterzeichnet LOI für 10%ige Beteiligung an Neuronomics AG: DeFi Technologies wird eine Minderheitsbeteiligung an der Neuronomics AG erwerben, einem Schweizer Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich auf KI-gesteuerte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat.- Strategische Expansion in der Vermögensverwaltung und im Trading: Diese Akquisition stärkt die Vermögensverwaltungs- und Trading-Kapazitäten von DeFi Technologies, diversifiziert die Ertragsströme und ergänzt gleichzeitig DeFi Alpha, den spezialisierten Arbitrage-Handelsbereich des Unternehmens.- Technologische Innovation und herausragende Leistungen: Neuronomics setzt fortschrittliche, KI-gesteuerte quantitative Strategien ein, die eine außergewöhnliche risikobereinigte Performance erzielt haben. Indem Neuronomics die Benchmarks deutlich übertrifft, positioniert sich DeFi Technologies für ein anhaltendes Wachstum im Vermögensverwaltungssektor und dem breiteren Kryptowährungsmarkt.DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen leistet ("DeFi"), freut sich, den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der Neuronomics AG ("Neuronomics") bekannt zu geben, einer Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat, die auf künstlicher Intelligenz, Computational Neuroscience und quantitativen Finanzen basieren.Gemäß den Bedingungen des LOI wird DeFi Technologies seine Beteiligung an Neuronomics durch die Zeichnung von 10 % der ausgegebenen und ausstehenden Wertpapiere von Neuronomics (die "Investition") erhöhen. Diese strategische Investition steht im Einklang mit den Zielen von DeFi Technologies, seine Präsenz im Bereich der Vermögensverwaltung auszubauen und dabei die technologischen Innovationen und die Marktexpertise von Neuronomics zu nutzen. DeFi Technologies hatte zuvor eine Beteiligung an Neuronomics erworben.Strategische Akquisition zur Erweiterung der FähigkeitenDas in der Schweiz gegründete Unternehmen Neuronomics hat sich durch die Entwicklung fortschrittlicher quantitativer Handelsstrategien auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz ("KI") und Computational Neuroscience als führend in der Vermögensverwaltung etabliert. Die Firma verfügt über eine Vermögensverwaltungsbewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht ("FINMA"), die es ihr erlaubt, Finanzvermögen im Auftrag von Kunden zu verwalten und zu betreuen. Der forschungsgestützte Ansatz von Neuronomics konzentriert sich auf zwei Schlüsselbereiche: KI und Computational Neuroscience im Finanzwesen.Künstliche Intelligenz im FinanzwesenNeuronomics hat bei der Anwendung fortschrittlicher KI-Modelle im Finanzbereich Pionierarbeit geleistet und hohe risikobereinigte Renditen erzielt. Die firmeneigenen KI-Modelle kombinieren mehrere Algorithmen, um die Vorhersagegenauigkeit zu erhöhen und die Überanpassung des Modells zu reduzieren. Ihr auf der Thermodynamik basierender Ansatz zur Portfoliogewichtung setzt die Ergebnisse von KI-Modellen in Portfolioallokationen um und optimiert die Vermögensverteilung, um die Rendite zu maximieren und gleichzeitig das Risiko zu steuern. Darüber hinaus ist Neuronomics führend in der Anpassung von Large Language Models ("LLMs") für die Vorhersage von Vermögenskursentwicklungen auf der Grundlage von Echtzeit-Marktnachrichten. Dank dieser Fähigkeit ist Neuronomics in der Lage, aufkommende Investment-Narrative weit vor der Konkurrenz zu erkennen, was einen deutlichen Vorteil auf dem Markt darstellt.)Computational Neuroscience im FinanzwesenNeuronomics erforscht auch, wie menschliche kognitive Verzerrungen und emotionale Reaktionen das Finanzverhalten beeinflussen und deckt Marktineffizienzen auf, die von traditionellen Strategien oft übersehen werden. Mithilfe der Computational Neuroscience modelliert Neuronomics die neuronalen Prozesse von Händlern und identifiziert vorhersehbare Marktverhaltensweisen, die aus Überreaktionen oder emotionalem Trading resultieren. Dieser Ansatz hat sich besonders auf dem Kryptowährungsmarkt bewährt, der stark von emotionalen Entscheidungen beeinflusst wird. Seit der Einführung ihrer auf Neurofinance basierenden Krypto-Strategie im Juli 2020 hat Neuronomics durchweg hohe risikobereinigte Renditen mit minimaler Korrelation zu den traditionellen Märkten erzieltTechnologische Innovation und herausragende LeistungenNeuronomics nutzt modernste KI-Technologie, um hohe risikobereinigte Renditen auf dem Kryptowährungsmarkt zu erzielen. Ihre jüngst entwickelte KI-gestützte quantitative Strategie hat eine außergewöhnliche Performance gezeigt, mit jährlichen Renditen von 80 % und deutlich geringeren Drawdowns und Volatilitäten im Vergleich zu passiven Marktengagements. Das KI-gesteuerte Modell beseitigt menschliche Voreingenommenheit, verbessert die Konsistenz und passt sich dynamisch an die sich verändernden Marktbedingungen an, um auch in volatilen Märkten eine nachhaltige Performance zu gewährleisten.Diese Strategien basieren auf einem diversifizierten Long-only-Krypto-Portfolio, das wöchentlich auf der Grundlage fortschrittlicher KI-Modelle, die Marktineffizienzen wie Momentum und Umkehrmöglichkeiten identifizieren, neu gewichtet wird. Der KI-gesteuerte Ansatz hat Benchmarks wie den CCi30-Index durchweg übertroffen und eine Sharpe Ratio von mehr als 1 erzielt, was seine überragenden risikobereinigten Renditen unterstreicht. Die Expertise von Neuronomics im Bereich der KI-gesteuerten Strategien wird die Fähigkeiten von DeFi Technologies erheblich erweitern, insbesondere als Ergänzung zu DeFi Alpha, dem spezialisierten Arbitrage-Trading-Desk, das sich auf die Identifizierung und Nutzung von risikoarmen Gelegenheiten auf dem Kryptowährungsmarkt konzentriert.Hintergrund zum Management- Dr. Lorric Ziegler, Partner, verfügt über einen fundierten Hintergrund in den Bereichen KI und Computational Neuroscience, einen Doktortitel der EPFL und Erfahrung mit maschinellem Lernen und KI-Anwendungen bei führenden Schweizer Investmentfirmen. Seit seinem Eintritt bei Neuronomics im Jahr 2021 hat Dr. Ziegler die IT-, Asset-Management- und Risikomanagementprozesse des Unternehmens optimiert.- Dr. Michael Kometer, Mitbegründer und Vorstandsmitglied, hat an der Universität Zürich promoviert und ist Experte für algorithmischen Handel und emotionale Entscheidungsfindung im Finanzwesen. Seine Forschungen wurden vielfach zitiert, und seine Arbeit umfasst Neurowissenschaften, KI und Finanzen, um innovative Anlagestrategien zu entwickeln.- Patrick Schuppli, Partner, verwaltet die Geschäftsabläufe und -beziehungen bei Neuronomics. Mit einem Master in Betriebs- und Volkswirtschaft von der Universität Basel war seine Expertise im Rohstoffhandel und in Blockchain-basierten Projekten entscheidend für das Wachstum des Unternehmens.- Gilles Ramstein, KI-Wissenschaftler, ist spezialisiert auf maschinelles Lernen und Datenwissenschaft. Seine innovative Arbeit bei der Automatisierung von Finanzprozessen und der Entwicklung von KI-gesteuerten Strategien hat die Vorhersagemodelle des Unternehmens erheblich verbessert.Kommentare der GeschäftsführungOlivier Roussy Newton, Geschäftsführer von DeFi Technologies, kommentierte: "Diese strategische Investition ist ein spannender Schritt für DeFi Technologies, da wir unsere Präsenz sowohl in der Vermögensverwaltung als auch im Handel ausbauen. Wir sind seit 2023 Anteilseigner und Partner von Neuronomics und können sehen, wie die KI-gesteuerten quantitativen Handelsstrategien von Neuronomics unsere bestehenden Fähigkeiten perfekt ergänzen und mit unseren breiteren Zielen übereinstimmen. Die Investition wird die Beziehung zwischen Neuronomics und DeFi Technologies vertiefen und nicht nur unser Fachwissen im Handelssektor erweitern, sondern auch unsere Einnahmequellen diversifizieren, insbesondere durch DeFi Alpha, unseren spezialisierten Arbitrage-Handelsdesk, der sich auf risikoarme Möglichkeiten im Kryptowährungsmarkt konzentriert. Durch die Integration der innovativen Strategien von Neuronomics werden wir unsere Fähigkeit stärken, konsistente, marktneutrale Renditen zu erzielen und gleichzeitig unsere Position sowohl im traditionellen als auch im dezentralen Finanzbereich weiter auszubauen."Michael Kometer, Mitbegründer von Neuronomics, fügte hinzu: "Die Partnerschaft mit DeFi Technologies bietet uns die einmalige Gelegenheit, unseren Betrieb zu skalieren und die Innovation im quantitativen Handel weiter voranzutreiben. Wir sind davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit einen enormen Mehrwert für unsere Kunden bringen wird, da wir die Lösungen von Neuronomics in das umfassende Ökosystem von DeFi Technologies integrieren."Abschluss und nächste SchritteDie Investition unterliegt den üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen.Informationen zu Neuronomics AG Die Neuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, computergestützter Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwirtschaft liefert Neuronomics innovative Lösungen, die eine überlegene risikobereinigte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.neuronomics.com/Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte ("ETPs"), die Privatanlegern und institutionellen Investoren einen einfachen und sicheren Zugang zu digitalen Vermögenswerten über ihre traditionellen Bankkonten bieten. Die vollständig abgesicherten Digital Asset ETPs von Valour zeichnen sich durch geringe bis gar keine Verwaltungsgebühren aus und sind an verschiedenen europäischen Börsen, Banken und Broker-Plattformen notiert. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc.Für weitere Informationen über Valour, zum Abonnieren oder um Updates zu erhalten, besuchen Sie valour.comWarnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über den Abschluss der Investition, die Geschäfts- und Wachstumschancen von Neuronomics, die durch die Investition erzielten Synergien, die Fähigkeit von DeFi Technologies, die Handelsstrategien von Neuronomics zu nutzen, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz von dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerten, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem das Wachstum und die Entwicklung des Sektors der dezentralen Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNGFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2577400/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Signs_Letter_of_Intent.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2577399/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Signs_Letter_of_Intent.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2577344/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Signs_Letter_of_Intent.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-unterzeichnet-absichtserklarung-zum-erwerb-einer-minderheitsbeteiligung-an-der-schweizer-vermogensverwaltungsgesellschaft-neuronomics-ag-302329515.htmlPressekontakt:Olivier Roussy Newton,geschäftsführender Direktor,ir@defi.tech,(323) 537-7681Original-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171105/5928853