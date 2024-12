Andersen Global stärkt seine Plattform in der Asien-Pazifik-Region durch eine Partnerschaftsvereinbarung mit Charter Keck Cramer, eine der führenden, unabhängigen Immobilienberatungsfirmen in Australien.

Charter Keck Cramer begann 1970 als kleines Unternehmen und hat sich seither zu einer multidisziplinären Gesellschaft entwickelt, die mehr als 170 Experten an fünf Niederlassungen in Australien und Singapur beschäftigt. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Spektrum an immobilienbezogenen Dienstleistungen an, darunter Bewertungen von Wohn- und Gewerbeimmobilien, Immobilien- und Grundstückserschließungsberatung, Immobiliendaten und -analysen, strategische Planung und urbane Wirtschaft sowie quantitative Vermessung. Charter Keck Cramer betreut einen breit gefächerten australischen und internationalen Kundenstamm, darunter öffentliche und private Unternehmen, Eigentümer und Bauträger, Großbanken und Finanzinstitute, institutionelle Eigentümer und Trusts, staatliche Stellen und Family Offices.

"Unser Wachstum in den letzten 54 Jahren ist auf unseren unabhängigen, maßgeschneiderten Ansatz zur Schaffung von Werten für unsere Kunden zurückzuführen", so Peter Hutchins, Chief Executive von Charter Keck Cramer. "Wir sind stolz darauf, Australien durch unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global in der Immobilienberatung zu vertreten. Damit sind wir die erste Adresse für ausländische Investoren, die sich auf dem australischen Immobilienmarkt zurechtfinden wollen, und erweitern gleichzeitig unsere Reichweite auf globaler Ebene."

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, fügte hinzu: "Zusätzlich zu unserem gemeinsamen Engagement, unseren Kunden erstklassige Lösungen zu bieten, ist die Fähigkeit von Charter Keck Cramer, eine vollständige Palette unabhängiger Immobilienberatungskompetenzen anzubieten, einzigartig auf dem Markt und stärkt unser multidisziplinäres Angebot in der gesamten Asien-Pazifik-Region."

Andersen Global ist eine internationale Vereinigung rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt bestehen. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 18.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

