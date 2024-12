PNUT & PEPU explodieren: Ist WEPE der nächste 50x Coin?

Kryptowährungen erholen sich in den letzten 24 Stunden deutlich. Während PNUT der beste Top 100 Coin ist, schießt PEPU nach dem gestrigen Börsenstart ganz nach oben in den Trending-Coins. Nun könnte jedoch bereits ein neuer Krypto-Presale die Nachfolge antreten. Denn WEPE setzt ebenfalls auf das Meme-Branding von Pepe the Frog und konnte im Presale schnell über 5 Millionen US-Dollar explodieren.

Was passiert also aktuell bei PNUT, PEPU und WEPE?

Peanut the Squirrel pumpt nach Coinbase-Listing

Peanut the Squirrel ist ein prominenter Meme-Coin und verzeichnete zuletzt einen Kursanstieg von 30 Prozent in 24 Stunden. Damit gelang der Wiedereinstieg in die Top 100 der Krypto-Rangliste, begleitet von einer Marktkapitalisierung von 1,35 Milliarden US-Dollar. Ausschlaggebend für diese Entwicklung war die Ankündigung eines Listings auf Coinbase. Meme-Coins zeigen damit erneut Stärke im Markt, während andere Projekte ebenfalls Fortschritte erzielen. Besonders $PNUT hebt sich aktuell durch diese positive Dynamik hervor. Denn der Spot-Handel bei Coinbase ist historisch ein Katalysator für mehr Nachfrage.

Achievement unlocked $PNUT will be available to trade on @coinbase soon https://t.co/OpVmCbNqo6 pic.twitter.com/s5hUEjiRsE - PNUT - Peanut The Squirrel | Fan Page (@pnutsolana) December 11, 2024

Dennoch sehen Anleger nur den Anfang einer größeren Aufwärtsbewegung und immer noch eine Einstiegschance in der aktuell übergeordneten Konsolidierung:

$PNUT still in a nice consolidation range before breaking out!



SEND IT! pic.twitter.com/c8MvYqqsmh - CyrilXBT (@cyrilXBT) December 11, 2024

Pepe Unchained explodiert über 300 % - fast 50.000 Halter

Der erfolgreiche Start auf dezentralen Plattformen wie Uniswap markiert für Pepe Unchained derweil einen bedeutenden Meilenstein. Mit einem Presale-Volumen von mehr als 73 Millionen US-Dollar zählt PEPU zu den größten Projekten seiner Art in 2024. Die Kombination aus technologischem Fortschritt und Meme-Kultur hat das Interesse an der Layer-2-Blockchain-Lösung verstärkt.

Das Projekt zeichnet sich nämlich durch einen innovativen Ansatz aus, der klassische Meme-Coins übertreffen möchte. Im Fokus steht die Entwicklung eines Meme-Layer-2-Ökosystems, das Nutzern mit dem "Pepe Pump Pad" eine einfache Möglichkeit bietet, Token ohne technisches Wissen zu erstellen. Ergänzt wird das Angebot durch PEPUswap. Dies ist eine dezentrale Handelsplattform, die das Ökosystem stärkt. Eine integrierte Blockchain-Bridge erhöht die Interoperabilität und schafft neue Anwendungsmöglichkeiten. Darüber hinaus fördert Pepe Unchained Innovation durch Builder Grants, die speziell Entwickler ansprechen und kreative Projekte unterstützen.

Die Marktdaten von DEXTools verdeutlichen die wachsende Bedeutung des Tokens. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 350 Millionen US-Dollar und einer gesicherten Liquidität von 5,6 Millionen US-Dollar zeigt PEPU eine dynamische Nachfrage. Die steigende Zahl von rund 50.000 Haltern unterstreicht das zunehmende Interesse, während ein tägliches Handelsvolumen von 28 Millionen US-Dollar die hohe Marktaktivität belegt. Zuletzt konnte der Token ein neues Allzeithoch erreichen und damit ein starkes Kaufsignal generieren. Mit über 300 Prozent Rendite innerhalb einer Woche und einem Spitzenplatz auf CoinMarketCap ist Pepe Unchained auf dem besten Weg, weiteres Momentum aufzubauen.

Wall Street Pepe über 5 Mio. $ - neuer Meme-Coin vor Preiserhöhung

Wall Street Pepe (WEPE) positioniert sich derweil als innovativer Meme-Coin. Mit einem Presale-Volumen von über 5 Millionen US-Dollar innerhalb weniger Tage zeigt das Projekt bereits jetzt großes Interesse. WEPE hebt sich durch seinen Fokus auf die traditionelle Finanzwelt ab und adressiert die Herausforderungen, mit denen Kleinanleger im Vergleich zu institutionellen Investoren oft konfrontiert sind. Das Ziel ist es, die Kluft zwischen diesen beiden Gruppen zu verringern, indem eine benutzerfreundliche Plattform geschaffen wird, die speziell auf die Bedürfnisse von Privatanlegern zugeschnitten ist.

Eine der zentralen Funktionen des Projekts ist das Angebot exklusiver Handelssignale, um frühzeitig auf kommende Marktchancen zu reagieren. Über sogenannte Alpha-Calls können Token-Inhaber potenziell explosive Kryptowährungen entdecken. Ergänzend dazu wird ein wöchentlicher Handelswettbewerb organisiert, der sowohl Anfänger als auch erfahrene Trader motiviert. Das Belohnungssystem von WEPE bietet dabei zusätzlichen Anreiz, denn erfolgreiche Trader werden mit WEPE Token belohnt.

Mehr über Wall Street Pepe erfahren

Das Tokenomics-Modell von Wall Street Pepe ist zugleich klar strukturiert. Der Total Supply von insgesamt 200 Milliarden WEPE-Token verteilt sich auf verschiedene Bereiche: 20 Prozent für den Presale, 12 Prozent für Staking, 38 Prozent für Marketing, 15 Prozent für Trading-Belohnungen und 15 Prozent für Liquidität.

Mit einer Kombination aus innovativem Ansatz, strategischem Marketing und praktischem Mehrwert für Nutzer schafft WEPE eine engagierte Community. Der Preis für WEPE wird in zwei Tagen wieder angehoben, womit mutige Anleger jetzt noch maximale Buchgewinne aufbauen können.

Mehr über Wall Street Pepe erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.