Xsolla unterstützt Indie- und Mid-Tier-Entwickler mit Zahlungslösungen und Direct-to-Consumer-Chancen

Xsolla, ein global tätiges Unternehmen für die geschäftliche Nutzung von Video Games, wird als Official Supporting Partner (Zahlungslösungen) für Office Hours am 11. Dezember beim Event Red Bull Gaming Sphere tätig. Die Veranstaltung findet in der Red Bull Gaming Sphere in Shoreditch, London, statt. Geboten werden für Entwickler Co-Working Spaces, Diskussionen mit Fachexperten und Game Showcases, um zu lernen und den Wirkungskreis innerhalb des UK und global auszuweiten.

"Wir möchten allen die gleichen Chancen bieten und wir engagieren uns für die Entwicklung der Game Community im UK," sagte Chris Meredith, SVP EMEA bei Xsolla. "Mit unseren modernen Zahlungslösungen sind Entwickler in der Lage, ihre kreativen Visionen umzusetzen."

Während des Events wird die Red Bull Gaming Sphere London von 09:00 bis 22:30 Uhr in einen offenen und inklusiven Co-Working Space verwandelt. Alle Teilnehmer haben freien Eintritt. Um 09:00 Uhr können Entwickler an Projekten arbeiten, sich mit Peers zusammentun und Feedback für ihre Spiele einholen. Ab 16:30 Uhr ist Gelegenheit zum Networking und zum Vorführen von Games vor Fachpublikum und Interessierten sowie zur Teilnahme am Wettbewerb 'Best-in-Show', der von Xsolla präsentiert wird und bei dem die Teilnehmer über die Gewinner abstimmen. Ab 19:15 findet dann eine interaktive Diskussion unter dem Titel 'Publishing Power: Was Entwickler wissen müssen' statt: ein Panel mit direkten Einblicken für Entwickler von den Publishern Fireshine Games, Modern Wolf und Secret Mode.

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Registrierung finden Sie auf der offiziellen Seite hier

Über Xsolla

Xsolla ist ein weltweit tätiges Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein solides, leistungsstarkes Angebot an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Anforderungen der Branche entwickelt wurden. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und plattformübergreifend zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als Innovationsführer im Handel mit Spielen verfolgen wir bei Xsolla das Ziel, die inhärenten Komplexitäten von globalem Vertrieb, Marketing und Monetarisierung zu bewältigen, und unterstützen so unsere Partner dabei, mehr geografische Gebiete zu erreichen, mehr Umsätze zu generieren und Beziehungen mit Gamern weltweit aufzubauen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Los Angeles, US-Bundesstaat Kalifornien, mit Niederlassungen in London, Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal und anderen Städten weltweit.

Weitere Informationen unter xsolla.com

Über Red Bull Gaming Sphere London

Die Red Bull Gaming Sphere London ist ein Content Studio und eine Veranstaltungsstätte, die Creatorn, E-Sports-Professionals und Gaming Communities im ganzen UK Flügel verleihen soll. Die topmoderne Shoreditch Venue ist eines der besten Gaming Hubs im UK. Dort werden Gaming-Übertragungen, E-Sports-Events, Bootcamps, Workshops für Creator und Streamer Events veranstaltet. Hier kann die Gaming Branche ihre Passion leben und das Niveau der Spiele anheben. Auch gibt es in der Red Bull Gaming Sphere regelmäßig Tage der offenen Tür, wo jeder sich beteiligen und spielen kann.

Mehr Informationen über die Red Bull Gaming Sphere London finden Sie hier:https://www.redbull.com/gb-en/projects/gaming-sphere

