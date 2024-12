Nach Durchführung eines wettbewerbsorientierten Ausschreibungsverfahrens umfasst der Auftrag mehr als 100 Bohrungen auf neun Ultra-Tiefsee-Bohrinseln, darunter Erkundungs- und Revitalisierungsbohrungen im Campos-Becken, mit potenziellen Operationen in der Äquatorialmarge.

Das globale Energietechnologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) gab heute bekannt, dass es nach einer Ausschreibung einen neuen Auftrag von Petrobras (NYSE: PBR) für integrierte Dienstleistungen auf allen von Petrobras in Brasilien betriebenen Offshore-Feldern erhalten hat. SLB wird den Bau von mehr als 100 Tiefseebohrungen überwachen und dabei auf bis zu neun Ultratiefsee-Bohrinseln modernste Bohr-, Zementierungs- und Bohrflüssigkeitstechnologien einsetzen.

Die Dienstleistungen werden hauptsächlich in den Campos-, Santos- und Espírito-Santo-Becken sowie in anderen von Petrobras betriebenen Feldern erbracht, einschließlich Erkundungsbohrungen. Vorbehaltlich der Genehmigung der Explorationslizenz innerhalb der dreijährigen Vertragslaufzeit sind ab April 2025 auch Operationen am Äquatorrand geplant. Ein Großteil der einzusetzenden Technologie und Ausrüstung wird aus der Region bezogen.

"SLB pflegt seit vielen Jahrzehnten eine starke Beziehung zu Petrobras als Technologiepartner", sagte Wallace Pescarini, Präsident des Offshore Atlantic Basin bei SLB. "Dieser Vertrag baut auf unserer bestehenden Arbeit mit Petrobras in allen seinen Offshore-Becken auf und es werden neue Technologien eingeführt, die sowohl die Betriebs- als auch die Umwelteffizienz verbessern. Darüber hinaus passt er zu unserem robusten lokalen Content-Programm in Brasilien und zu unserer gut verteilten operativen Präsenz im ganzen Land."

Wllisses Menezes Afonso, Geschäftsführer von Wells bei Petrobras, sagte: "Diese Investition von rund 800 Millionen US-Dollar wird es uns ermöglichen, unsere Aktivitäten in mehreren Becken zu intensivieren, bereits produktive Felder wiederzubeleben und neue Gebiete mit neuen Technologien zu erkunden. Dabei konzentrieren wir uns darauf, unsere Betriebe noch sicherer und effizienter zu machen."

Zu den im Rahmen des Vertrags eingesetzten Technologien gehören Übergangstechnologien wie die intelligente drahtgebundene Formationstestplattform Ora von SLB und der SpectraSphere-Service Fluidmapping-while-Drilling. Die Ora-Plattform ermöglicht die Charakterisierung eines Reservoirs in Echtzeit, minimiert Risiken und maximiert die Produktivität bei gleichzeitiger deutlicher Reduzierung der Emissionen. SpectraSphere bietet genaue Druckmessungen, Analyse von Bohrlochflüssigkeiten und die Entnahme qualitativ hochwertiger Proben während des Bohrvorgangs, was bessere Entscheidungen bei der Steuerung ermöglicht und zu optimaler Produktivität führt.

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, d. h. Aussagen über die Zukunft, nicht über vergangene Ereignisse. Solche Aussagen enthalten oft Wörter wie "erwarten", "können", "schätzen", "beabsichtigen", "antizipieren", "werden", "Potenzial", "projiziert" und ähnliche Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Themen, die in unterschiedlichem Maß ungewiss sind, wie z. B. Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Einführung neuer Technologien und Partnerschaften der SLB oder ihren erwarteten Nutzen; Aussagen über Ziele, Pläne und Prognosen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltfragen; Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Energiewende und den globalen Klimawandel sowie Verbesserungen bei Betriebsabläufen und Technologien. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, etwa in Bezug auf das Unvermögen, Netto-negative Kohlenstoffemissionsziele zu erreichen oder die anvisierten Vorteile der Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von SLB zu nutzen; gesetzgeberische und regulatorische Initiativen zur Umsetzung von ökologischen Zielen wie z. B. die Eindämmung des globalen Klimawandels; der Zeitplan oder die Erteilung von behördlichen Genehmigungen und Erlaubnissen; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jüngsten Form 10-K, 10-Q und 8-K von SLB, die bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht oder vorgelegt wurden, detailliert aufgeführt sind. Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten (oder die Auswirkungen einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sollten sich zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung. SLB hat keine Absicht und lehnt jede Verpflichtung ab, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

