Habeck-Ministerium will Ladestromguthaben, E-Auto-Kaufprämie - Zeitung

DOW JONES--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die Erneuerung der deutschen Automobilindustrie laut einem Medienbericht mit einem umfangreichen Paket beschleunigen. Dazu zählt ein Ladestromguthaben in Höhe von 1.000 Euro für jeden E-Auto-Käufer sowie die Wiedereinführung einer Kaufprämie für Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe mit Verweis auf ein dreiseitiges Konzept des Ministeriums berichtet. Habeck ist Spitzenkandidat der Grünen bei der nächsten Bundestagswahl. Die Krise der Autoindustrie und der geplante Abbau tausender Stellen ist ein zentrales Thema im aktuellen Wahlkampf.

"Wir wollen als Anreiz zum Kauf von E-Autos (Neuwagen und Gebrauchte) ein Ladestromguthaben von 1.000 Euro (für das Laden an öffentlich zugänglichen Ladesäulen) staatlich finanzieren", heißt es dem Bericht zufolge in dem Konzept.

Darüber hinaus plädiert das Ministerium demnach in dem Papier auch für die Wiedereinführung einer Kaufprämie für Käufer eines Elektrofahrzeugs mit niedrigen und mittleren Einkommen. Ein bestimmter Anteil der Anschaffungskosten solle so wie bei der Förderung der energetischen Gebäudesanierung von der Steuer abgesetzt werden können, so der Bericht. Der Umweltbonus für E-Pkw war Ende 2023 aufgrund von Haushaltsengpässen vorzeitig eingestellt worden.

Für Menschen mit niedrigen Einkommen halte das Ministerium auch alternative Modelle wie ein Social Leasing-Modell für E-Pkw für denkbar. In Frankreich gebe es ein einsprechendes Angebot. Der Staat unterstütze dort Haushalte, deren Referenz-Einkommen weniger als 15.400 Euro pro Jahr beträgt, bei den Leasingraten für E-Autos mit bis zu 13.000 Euro pro geleastem Elektrofahrzeug, so der Bericht.

December 11, 2024

