Memecoin-Hype: Kein Bock auf Aktien! Darum kaufen Jüngere lieber Memecoins!

Angesichts der Besonderheit der Memecoins unter den Investmentvehikeln - ohne Sinn und Geschäftsmodell - sind einige traditionelle Anleger und auch Kryptoinvestoren wie der Geschäftsführer von Crypto Quant oder der ehemalige Binance-CEO CZ noch immer etwas verdutzt über diese Entwicklungen.

Dennoch haben diese einige tieferliegende Ursachen, welche wir nach unseren vorherigen wissenschaftlichen Exkursionen in den Memecoin-Sektor nun noch einmal aus einer vollkommen anderen Perspektive näher betrachten wollen. Damit wir die Handlungen der Menschen verstehen können, müssen wir diese selbst verstehen.

Deshalb beschäftigen wir uns in dem folgenden Beitrag einmal näher mit dem Memecoin-Sektor aus Sicht der Soziologie und Psychologie, um deren verborgenen Energien aus dem Dunkeln ins Tageslicht zu befördern sowie das geringere Interesse an traditionellen Kryptowährungen zu verstehen. Erhalten Sie jetzt mit dem folgenden Beitrag interessante Einblicke in den Memecoin-Sektor!

Wer die Memecoins verstehen will, muss die Gesellschaft verstehen

Zur Wiederholung seien noch einmal kurz die wichtigsten Gründe für die Popularität aus unseren vorherigen Beiträgen erwähnt. Dies ist das strategische Glücksspiel mit höheren Gewinnen als Lotto, der leichte Einstieg für Anfänger im Vergleich zu technologisch komplexen Kryptowährungen sowie der einfache, aber effektive Narrativ "to the moon".

Hinzu kommt die Macht der Narrative, wie sie von dem Historiker Yuval Noah Harari hervorgehoben wird - ohne die man die Geschichte der Menschheit nicht verstehen würde. Aber auch das von den Kunden mittlerweile selbst durchgeführte neue Marketing mithilfe generativer KIs ist ein weiterer Faktor.

Zudem werden die Memecoins als fairer wahrgenommen. Dies liegt unter anderem an der idealerweise stärkeren Verteilung der Coins unter der Community, sodass keine Rug Pulls durch etwa Verkäufe von frühen Investitionen der VCs befürchtet werden müssen.

Hinzu kommt die Schaffung von Gemeinschaften im Onlinezeitalter, welches stärker von Vereinsamung geprägt ist. Auf die gesellschaftlichen Aspekte wollen wir im Folgenden jedoch noch etwas näher eingehen, wobei wir dieses Mal nicht auf die Äußerungsformen der Dekadenz eingehen.

Memecoins schaffen Interessengemeinschaft mit denselben Idealen

Bei Memecoins handelt es sich um Interessengemeinschaften, welche sich gemeinsam um ein Ziel organisieren. Dieses ist angesichts der meist fehlenden Geschäftsmodelle in der Regel die Steigerung der Viralität des Coins, woran sich diese beteiligen.

Einige von ihnen verfolgen aber auch wirtschaftliche und soziale Ziele. Dazu zählen etwa der Aufbau von Geschäftsmodellen oder Spenden an gemeinnützige Organisationen. Ebenso sollen sie für Spaß, Unterhaltung und ein Zusammenhörigkeitsgefühl sorgen.

Wie im Korporatismus, welcher seine Wurzeln in den Zünften und Ständen des Mittelalters hat, organisieren sich die Gemeinschaften, um die Interessen der Mitglieder zu repräsentieren. Dies ist insbesondere die Chance, ein vergleichbares Leben wie das der Wohlhabenden zu führen, welches die Armen jeden Tag seit dem Internet und Fernsehen noch mehr präsentiert bekommen.

Vornehmlich diejenigen, welche nur einem Job und nicht einem Beruf (von Berufung) nachgehen, möchten häufig aus ihrem selbst empfundenen Hamsterrad ausbrechen. Die hohe Inflation der letzten Jahre lässt diese Schranken für einige noch schwerer überwindbar erscheinen.

Die Netzwerkkultur spielt dabei eine entscheidende Rolle. Diese schafft zudem ein Gefühl der Zugehörigkeit, welches wiederum positive psychologische Effekte auf das Individuum hat. Somit handelt es sich um eine Art digitalen Tribalismus, bei dem sich die Individuen durch gemeinsame Symbole und Werte verbunden fühlen.

Daher haben sich die Memecoins mittlerweile auch zu kulturellen Phänomenen entwickelt. Einige vergleichen ihren Besitz sogar mit dem von Luxusmarken, wie es auch bei erfolgreichen NFT-Kollektionen wie den Bored Ape Yacht Club zuvor beobachtet wurde. Ähnliche äußerte sich der Programmierer Emin Gün Sirer von der Avalanche Foundation.

Nicht vergessen werden sollte das "Collective Effervescence", bei welchem Menschen in einer Gruppe zusammenkommen und eine intensive, gemeinsame Erfahrung teilen, wie bei Ritualen, Festen und symbolischen Gruppenaktivitäten. Bei diesem erleben die Teilnehmer ein Gefühl der Ekstase und Verbundenheit, welches die individuelle Identität übersteigt, was teilweise auf das Hormon Serotonin zurückzuführen ist.

Solche Gruppierungen entstehen durch die Schaffung von gemeinsamen Werten, wie es bei Bitcoin der Fall ist. Diese werden von dem Erfinder des Begriffs, Émile Durkheim, als Basis für die Bindung und Schaffung von kollektiven Identitäten gesehen, wodurch wiederum soziale Bewegungen und kulturelle Phänomene ins Leben gerufen werden können.

Aber auch die Common-Based Peer Production von Yochai Benkler greift dieses Konzept auf, bei dem sich Menschen freiwillig und dezentral organisieren sowie zusammenarbeiten. Bei diesen basiert das Miteinander auf Kooperation anstelle von Hierarchien. Deshalb bringen die Individuen auch freiwillig ihre Fähigkeiten und Ressourcen ohne eine direkte Zahlung ein.

Corporate Fatigue und Abneigung gegenüber dem System

Einige haben auch aufgrund viele Vorfälle in der Vergangenheit eine zunehmende Abneigung gegenüber großen und mächtigen Unternehmen entwickelt. Denn laut Ansicht mancher, wie dem Virologen Dr. Robert Malone, sprechen sich einige dieser zentralistischen Organisationen hinter verschlossenen Türen ab, um sich die Allgemeinheit und ihr Geld zusammen mit Medien und Politik zur Beute zu machen.

Es gibt aber auch noch viele weitere solcher Vorfälle, wie die giftigen Fische aus der Ostsee und eine schwedische Professorin, der ihr akademischer Titel aberkannt wurde, damit ihre Studien über diesen Vorfall an Glaubwürdigkeit verliert und die Verbraucher weiter Fisch konsumieren.

Weitere Beispiele sind der in der Nord- und Ostsee gelagerte und sich freisetzende Atommüll. Aber auch die giftigen Fische aus Fischfarmen, da sie das aufgrund der Giftigkeit verbotene Pflanzenschutzmittel Ethoxyquin als Konservierungsmittel für das Fischfutter der für den menschlichen Verzehr vorgesehenen Fische genutzt haben.

Dies sind nur einige Beispiele von vielen, wobei die negativen Emotionen durch Journalisten noch verstärkt werden können. Memecoins sind hingegen auch so erfolgreich, weil sie sehr emotional sind, während andere technologische Projekte trocken bleiben. Insbesondere die Gefühle spielen allerdings eine wichtige Rolle bei den Kaufentscheidungen. Verstärkt werden diese von bekannten Symbolen, welche auf das Unterbewusstsein wirken, wie Mond, Shiba Inu oder Geldscheine.

Nun bilden sich immer mehr Memecoin-Communitys, welche gemeinsam ihre Ideale verfolgen. Besonders hervorzuheben ist dabei der neue Wall Street Pepe, welcher die Privatanleger organisiert, um sich gemeinsam stärker auf dem Kryptomarkt zu behaupten. Dafür unterstützt sich diese gegenseitig mit Analysen, Strategien, Handelssignalen und mehr, wobei die Content-Ersteller dafür den eigenen $WEPE-Coin verdienen.

Aufgrund seines gemeinschaftlichen und fairen Ansatzes wurde Wall Street Pepe schnell zu einem der erfolgreichsten Memecoin-Presales, da er schon in der ersten Woche des Vorverkaufs mehr als 5,6 Mio. USD einwerben konnte. Er bietet jedoch nicht nur einen Nutzen für die Trading-Community, sondern könnte auch wie ein Memetoken steigen.

Entfremdete Menschen suchen Halt in den Memecoins

Aufgrund der unternehmerischen Skandale ist es nicht verwunderlich, dass einige Menschen von diesem System zunehmend entfremdet werden und nach alternativen Möglichkeiten Ausschau halten. Dies kann auch ein Ausdruck der "Corporate Fatigue" oder Unternehmensmüdigkeit sein, da die Menschen diese als ausbeuterisch und rücksichtslos wahrnehmen, wie auch einige zentralistische Coins.

Diese zentralistischen Projekte sind wiederum ein Ausdruck des kalten und herzlosen Konsumzeitalters, welches immer mehr Menschen innerlich ablehnen. Denn genau dieses hat nicht selten zu Elend, Gier, Egozentrik, Rücksichtslosigkeit, Umwelt- und Gesundheitsschäden und Ausbeutung geführt.

Somit kommen auch bei einigen traditionellen Kryptowährungen diese negativen Emotionen automatisch wieder bei den Menschen hoch, da sie noch die alten Werte repräsentieren, welche einige aber als überholt ansehen. Schließlich sind einige Personen auch in den Kryptobereich gekommen, um neue Systeme zu etablieren, welche wieder den Interessen der breiten Allgemeinheit anstelle denen einer kleinen Gruppe von Milliardären dienen.

Immer mehr Menschen sind durch das Internet wach geworden und sich über die Verteilung des Reichtums bewusst. Sie sehnen sich aufgrund des immer größer werdenden Abstands zwischen Arm und Reich sowie angesichts der Inflation und weniger stark steigenden Löhne und Renten wieder nach mehr Chancengleichheit. Denn damals hat es gereicht, wenn nur der Mann arbeitet, während heute einige Familien nicht einmal mit vier Jobs von zwei Eltern auskommen sollen.

Gleichzeitig können die Banken mit Spekulationen Gewinne erwirtschaften, die privatisiert werden, währen die Verluste dieser sozialisiert werden. Somit müssen aus Sicht von nicht wenigen die Armen die Reichen retten. All dies verstärkt die Abneigung einiger gegen das System.

Mit Projekten wie dem Memecoin von Crypto All-Stars soll hingegen für eine bessere Zugänglichkeit der passiven Web3-Einkommen gesorgt werden. Dabei werden die Einstiegshürden eliminiert, damit auch Kleinanleger besser profitieren können. Denn somit sind neben den Kursgewinnen auch stetige Belohnungen in Coins möglich.

Memecoins als Ausdruck der Postmoderne und Dekadenz

Ebenso sind die Memetoken eine Form des Protests, was an Occupy Wall Street erinnert. So werden insbesondere von den jüngeren Generationen die traditionellen Investmentformen etwas stärker abgelehnt und digitale Assets eher bevorzugt.

Einige haben von den schlechten Erfahrungen von Lebensversicherungen, Bausparverträgen, Riester-Renten, Bonds und sogar Versicherung erfahren. Genau darauf ist auch das jüngste Attentat auf den Geschäftsführer von United Health zurückzuführen, da dieser seine Kunden und somit Menschen in großer und lebensbedrohlicher Not ausgenutzt haben soll.

Aber auch angesichts der Gefahr des Weltkriegs ist es nicht verwunderlich, dass Menschen wieder verstärkt in Krisengeschäfte wie Drogen, Glücksspiel und Wahrsagerei flüchten, wie es schon zuvor beobachtet wurde.

Die Memecoins sind dabei eine heitere und hochemotionale Ablenkung. Ebenso verursachen die schnellen und heftigen Kursbewegungen bei entsprechendem Einsatz ein sehr starkes Gefühl, welches manchen die Probleme drumherum leichter vergessen lässt - obwohl man mit einem solchen Mindset nie traden sollte.

Während die Retail-Anleger über teilweise dubiose, aber staatlich anerkannte Investmentprodukte ausgebeutet wurden, haben immer mehr auch zunehmend das Vertrauen in die traditionellen Finanzmärkte verloren.

Berichte über Marktmanipulationen bei den Edelmetallpreisen, laut Florian Homm zu 80 % gefälschte Wirtschaftsdaten, Insiderhandel und vergangene Eskapaden sowie eine private Zentralbank in den USA haben das Vertrauen zusätzlich beeinträchtigt.

Daher ist es nicht verwunderlich, wenn die jüngeren Investoren die traditionellen Märkte mit einer gewissen Skepsis betrachten, auch wenn es natürlich Behörden gibt, welche die Märkte überwachen und solche Manipulationen unterbinden sollen.

Manche investieren dennoch lieber in Memecoins, da es ihre Freunde tun und sie diese in den sozialen Medien gesehen haben. Sie sind dabei auch ein Ausdruck der Postmoderne, welche etablierte Strukturen durch Ironie und Parodie hinterfragen. Ebenso sind sie eine Form des Konstruktivismus, da Werte und Bedeutungen sozial konstruiert werden.

Diese finden ihre Krönung in Projekten wie der innovativen Memecoin-DAO von Flockerz, welche der Gemeinschaft die absolute Kontrolle gewährt. Somit soll Betrug von zentralistischen Projekten entgegengewirkt und ein neues Maß der Fairness und Demokratie erreicht werden. Ebenso verspricht es sich dadurch und die größere Motivation der Gemeinschaft einen bedeutenderen Erfolg.

