Banyan Software freut sich, die Ernennung von Moritz Franz zum M&A-Direktor und Leiter der DACH-Region bekannt zu geben und damit seine Präsenz in der Region weiter zu stärken.

Banyan Software wurde 2016 gegründet und ist ein weltweit führender Käufer, Betreiber und langfristiger Investor in vertikalen Nischenmarkt-Softwareunternehmen. Die permanente Kapitalbasis und die Buy-and-Hold-Philosophie des Unternehmens bieten Gründern und Mitarbeitern eine dauerhafte Heimat für ihre Unternehmen und fördern Stabilität und langfristiges Wachstum.

Moritz bringt über zehn Jahre Erfahrung im Bereich M&A mit, die er bei Moelis Company in New York und Boston gesammelt hat, wo er zuletzt als exekutiver Direktor in der M&A-Gruppe des Unternehmens tätig war. Bei Moelis Company spezialisierte er sich auf die Durchführung von privaten und öffentlichen M&A-Transaktionen in einer Vielzahl von Branchen und Kontinenten und beriet Unternehmer, Managementteams und Investoren weltweit.

In seiner neuen Rolle wird Moritz die Umsetzung von Investitionsmöglichkeiten in der DACH-Region leiten und sein Fachwissen nutzen, um vertikal ausgerichtete Softwareunternehmen zu identifizieren, die mit Banyans Schwerpunkt auf gründergeführten Unternehmen mit starken Marktpositionen und Jahresumsätzen von über 2 Mio. USD übereinstimmen.

"Die DACH-Region ist ein wichtiger Schwerpunkt für Banyan, und wir freuen uns, Moritz im Team begrüßen zu dürfen. Moritz' umfassende M&A-Expertise, gepaart mit seiner tiefen Verwurzelung im lokalen Markt, wird uns dabei helfen, Banyan bei Software-Gründern und -Eigentümern in der Region als vertrauenswürdigen Käufer weiter zu etablieren."

- David Berkal, CEO von Banyan Software

"Ich freue mich, Banyan Software beizutreten und zu seiner wachsenden Präsenz in der DACH-Region beizutragen. Banyans differenzierter Buy-and-Hold-for-Life-Ansatz eine Kombination aus einer Gründer-Zuerst-Philosophie, dauerhaftem Eigentum und einem Fokus auf langfristiges Wachstum spricht mich sehr an. Ich freue mich darauf, mit Eigentümern und Führungskräften von Softwareunternehmen in der gesamten Region in Kontakt zu treten, um Möglichkeiten auszuloten."

- Moritz Franz, M&A-Direktor, Leiter DACH bei Banyan Software

Banyan hat erfolgreich nach Europa expandiert, wobei das DACH-Team eine entscheidende Rolle bei diesen Bemühungen spielte. Ein Highlight in der DACH-Region war kürzlich die Übernahme von immo-office, einem führenden Anbieter von Immobilienverwaltungssoftware.

Über Banyan Software, Inc. Banyan Software bietet erfolgreichen Unternehmen für Unternehmenssoftware, ihren Mitarbeitern und Kunden das beste dauerhafte Zuhause. Banyans Mission ist es, weltweit großartige Unternehmen für Unternehmenssoftware zu erwerben, aufzubauen und zu vergrößern, die in Nischenbereichen eine marktbeherrschende Stellung einnehmen. Das 2016 gegründete Unternehmen verfolgt eine Buy-and-Hold-for-Life-Strategie und ist mit einer dauerhaften Kapitalbasis ausgestattet, um das Erbe der Gründer zu bewahren. Als zweckorientiertes Unternehmen ist Banyan bestrebt, einen dauerhaften, positiven Einfluss auf die Welt auszuüben. Weitere Informationen finden Sie unter banyansoftware.com.

