Dogecoin Kurs Prognose: Erreicht $DOGE 18 $, wie Krypto-Experte prognostiziert?

Während des Bullenmarktes überschlagen sich wieder die optimistischen Prognosen der Analysten. Von einer etwas anderen Perspektive wollen wir allerdings die jüngsten Kursziele eines bekannten Krypto-Experten begutachten. Erhalten Sie mit dem folgenden Beitrag einen besseren Eindruck, wie stark Dogecoin noch steigen könnte und ob weitere Anstiege noch gerechtfertigt sowie wahrscheinlich sind.

Dogecoin Kurs Prognose von Krypto-Experten nennt 18 USD als Kursziel

Nach der Einschätzung des Krypto-Analysten @ali_charts befindet sich Dogecoin nun im Bullenmarkt. Ebenso hat dieser laut ihm erst angefangen und bietet weiterhin noch einiges an Steigerungspotenzial.

Die jüngste Korrektur hat er deshalb auch in dem Bereich von 0,30 und 0,40 USD für einen Dip-Kauf genutzt. Als nächste Kursziele nennt er die Marke von 3 USD, was somit deutlich höher als das vorherige Allzeithoch von 0,7376 USD ist.

Basierend vom aktuellen Preis von 0,4112 USD würde dies einem weiteren Kursplus von 629,57 % sowie einer Marktkapitalisierung von 441,48 Mrd. USD entsprechen, was fast so viel wie die 460,29 Mrd. USD von Ethereum derzeit sind.

Jetzt Dogecoin zum niedrigsten Kurs kaufen!

https://twitter.com/ali_charts/status/1866244683661283586

Im bullischen Szenario rechnet Ali jedoch sogar mit einem Kurs von bis zu 18 USD. In diesem Fall könnten jetzige Investoren sogar einen Gewinn von 4.277 % erzielen. Allerdings würde die Marktkapitalisierung dann schon 2,65 Bil. USD erreichen, was sogar mehr ist als Bitcoin derzeit mit seinen 1,99 Bil. USD schafft.

Deshalb ist insbesondere das zweite Kursziel als zu bullisch einzuschätzen. Viele andere Krypto-Analysten rechnen hingegen zunächst mit einem Kurs in Höhe von 1 USD, was im Vergleich zu anderen Kryptowährungen und Unternehmen allerdings ziemlich hoch ist, dennoch könnte es kurzfristig in diesem Bullenmarkt erreichbar sein.

Dogecoin ist mehr als nur ein Memecoin, sondern eine Bewegung

Allerdings darf auch nicht vergessen werden, wie sich Dogecoin von einem inhaltslosen Spaß-Coin zu seinem zunehmend seriösen Kryptoprojekt entwickelt hat. Vornehmlich hat sich seine Marke etabliert und sogar das Interesse anderer erweckt, welche die Dogecoin Holding übernommen haben.

Ferner erhält das Projekt Unterstützung von der Dogecoin-Community, welche dieses weiter vorantreibt. Mithilfe dieser kann auch noch deutlich mehr aus dem Memecoin werden. Dadurch würde die höhere Bewertung eines Tages möglicherweise gerechtfertigt werden können.

Beispielsweise wurde von dem Entwickler der Dogecoin-Wallet MyDoge nun das DogeOS ins Leben gerufen. Bei diesem handelt es sich um eine Layer-2 für Apps auf der Blockchain von Dogecoin.

Jetzt vor Launches in $DOGE investieren!

https://twitter.com/DogeOS/status/1866622901262139889

Mit dieser sollen künftig neben Inscriptions in Form der Doginals und DRC-20-Token, welche bisher nur Retrogames mit wenig Speicherplatz ermöglichten, auch unterhaltsamere Spiele, Anwendungen und mehr auf der Chain bereitgestellt werden können. Laut den Angaben des X-Profils soll diese zudem schon in Kürze veröffentlicht werden.

Neben DogeOS ist aber auch die Layer-2 DogeLayer geplant, mit welcher ebenfalls Smart Contract und dApps in dem Dogecoin-Ökosystem ermöglicht werden sollen. Zudem handelt es sich um eine Skalierungslösung mit höherer Geschwindigkeit und niedrigeren Gebühren.

Selbst Elon Musk hat das Dogecoin-Projekt auf unterschiedlichste Weise unterstützt. Dazu zählt die Optimierung der Chain in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Hinzu kommen seine neue Behörde D.O.G.E und viele Tweets. Zudem wurde schon darüber nachgedacht, wie Ethereum auf ein energieeffizientes Proof-of-Stake-Verfahren umzustellen.

Durch die Übernahme der Dogecoin Holding durch Blockchain Capital Inc. können zudem künftig weitere Entwicklungen und Produkte zu erwarten sein. Denn dies hat auch schon andere Kryptoprojekte zuvor beflügelt.

Selbst unter der Berücksichtigung dieser Aspekte dürfte $DOGE eigentlich nicht so hoch bewertet werden. Dies ist lediglich auf den Memecoin-Superzyklus und die Übertreibungen der Anleger zurückzuführen. Denn selbst für eine der erfolgreichsten Web3-Marken und Blockchains ist Dogecoin im Vergleich zu anderen Layer-1s überbewertet, welche am ehesten als Benchmark dienen.

Jetzt dezentraleren Memecoin als $DOGE entdecken!

Neue und günstige Memecoins sind attraktiver bewertet als Dogecoin

Auch wenn unser Urteil bezüglich Dogecoin etwas weniger optimistisch als von anderen Krypto-Analysten ausfällt, so halten wir höhere Bewertungen aufgrund des Chance-Risiko-Verhältnisses als unattraktiv. Dies heißt allerdings nicht, dass Dogecoin nicht noch deutlich im Preis steigen könnte.

Schließlich dürfte ein Teil des Bullenmarktes noch vor uns liegen, und $DOGE ist einer der am häufigsten gelisteten Memecoins. Somit ist seine Verfügbarkeit besonders groß, was durch die jüngste Dogecoin-ETP in Schweden sowie weitere börsennotierte Produkte noch einmal verstärkt wird. Daher könnte $DOGE künftig weiter steigen.

Was hochsteigt, kann aber auch tief fallen. Wir würden hingegen eher neue Memecoins empfehlen, da sie ein höheres Chance-Risiko-Verhältnis bieten und noch niedrig bewertet sind. Ein Beispiel ist das Memetoken-Ökosystem von Pepe Unchained, welches sich seit seinem Vorverkauf schon in den ersten zwei Tagen verfünffacht hat.

Jetzt mit Memetoken diversifizieren!

https://twitter.com/pepe_unchained/status/1866928526697636276

In Kürze stehen noch einige Listungen an führenden Kryptobörsen an, welche bei anderen Coins meist zu Kursanstiegen geführt haben. Zudem wird das Pepe Pump Pad nach dem Launch der DEX und der Bridge schon bald veröffentlicht. Dann kann die organische Nachfrage sogar noch einmal mehr gesteigert werden.

Aber auch der optimierte Katzen-Memecoin Catslap, welcher deutlich viraler ist und ein attraktiveres Klick-Spiel mit Play-to-Earn als der Marktführer Popcat bietet, konnte sich seit seinem Start hervorragend entwickeln und notiert derzeit 4.373 % im Plus. Denn das Team hat einige Mechanismen eingeführt, welche das FOMO der Community weiter angeheizt haben.

Dazu zählen unter anderem ein Burning-Verfahren, welches von dem Klick-Spiel abhängt. Zudem gibt es mittlerweile einen Staking-Mechanismus mit einer Rendite von 40 %, um das langfristige Halten zu fördern. Sollte die Anleger ihre Coins vor dem Entsperrzeitraum von 7 Tagen beanspruchen, wird wiederum ein Teil der Rendite vernichtet.

https://twitter.com/CatSlapToken/status/1866316959668662324

Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel ist der neue Wall Street Pepe, welcher eine Krypto-Trading-Community aufbaut. Diese soll die Kleinanleger vereinen, damit sie sich gemeinsam gegenüber der Übermacht der Wale zur Wehr setzen können und eine fairere Chance erhalten. Dafür werden Analysen, Strategien, Handelssignale und mehr bereitgestellt.

Zudem ist Wall Street Pepe interaktiv organisiert, sodass sich auch Analysten und Trader an dem Projekt beteiligen können. Durch die Beisteuerung von qualitativen Beiträgen erhalten diese wiederum Belohnungen in $WEPE, um somit diese zu fördern und der Gemeinschaft zu helfen. Daher konnte es schon in der ersten Woche mehr als 5,88 Mio. USD einnehmen.

Jetzt in schnell wachsende Wallet investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.