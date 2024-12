Neues Start-up des Advanced Technology Research Council's VentureOne nutzt KI und autonome Robotik, um natürliche Ökosysteme zu erhalten, angefangen bei Mangroven bis hin zu anderen Lebensräumen

VentureOne des Advanced Technology Research Council hat auf der International Mangrove Conservation and Restoration Conference in Abu Dhabi Nabat vorgestellt, ein neues Unternehmen für Klimatechnologie, das Mangroven und andere Ökosysteme in der Region mithilfe von KI und Robotik schützen und wiederherstellen wird.

Nabat präsentierte seine fortschrittliche Technologie, darunter Drohnen, KI-gestützte Software und flexible Aussaatmechanismen, die in den kommenden sieben Jahren zur Erhaltung und Wiederherstellung tausender Hektar Mangroven in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingesetzt werden sollen. Mangroven speichern bis zu fünfmal mehr CO2 als Regenwaldbäume und sind ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems der VAE und des weltweiten Kampfes gegen den Klimawandel.

"Nabat ist ein Beispiel dafür, wie die VAE fortschrittliche Technologie zum Wohle der Menschheit einsetzen", sagte S.E. Faisal Al Bannai, Secretary General des Advanced Technology Research Council (ATRC). "Durch die Verbindung von Innovation und Wissenschaft treiben wir die Bemühungen voran, Ökosysteme wiederherzustellen, die Biodiversität zu verbessern und die Klimaresilienz zu stärken, um die Entwicklung unseres Landes in Richtung Netto-Null zu beschleunigen."

"Technologie und Natur werden oft als Gegensätze betrachtet aber wenn wir Technologie mit wissenschaftsbasierter Forschung kombinieren, um kritische Probleme zu lösen, kann Technologie zu einem der mächtigsten Verbündeten der Natur werden", sagte Dr. Najwa Aaraj, CEO des Technology Innovation Institute, dem angewandten Forschungszweig von ATRC und Entwickler der Technologie hinter Nabat. "Unser System hilft bei der Lösung mehrerer kritischer Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Naturschutz, wobei die Datenerfassung eine der wichtigsten ist. Kein Ökosystem gleicht dem anderen jedes braucht einen maßgeschneiderten, datengestützten Ansatz."

Die KI und Robotik von Nabat ermöglichen eine präzise Kartierung, Aussaat und Überwachung und stellen sicher, dass die Erhaltung und Wiederherstellung auf die einzigartigen und komplexen Bedürfnisse jedes Ökosystems zugeschnitten ist. Im Gegensatz zur herkömmlichen Anpflanzung von Mangroven, die arbeitsintensiv ist und sogar die umliegenden Ökosysteme schädigen kann, greift Nabats System so wenig wie möglich in die Lebensräume ein.

Während der Kartierungsphase liefert die Technologie von Nabat riesige Datenmengen über den Boden sowie über die Dichte, Höhe und Hydrologie natürlicher Lebensräume. Der Aussaatmechanismus der Drohne verwendet eine optimierte Flugbahnplanung und flexible Aussaatmuster, um sicherzustellen, dass das Saatgut präzise und nur dort ausgebracht wird, wo es benötigt wird. Das System verfügt auch über Überwachungsfunktionen, die sicherstellen, dass die gepflanzten Bäume sicher wachsen.

Die Technologie von Nabat funktioniert auch in schwer zugänglichen, abgelegenen Gebieten und ermöglicht es, Naturschutz- und Restaurierungsmaßnahmen effizient zu skalieren und gleichzeitig die Kosten zu minimieren.

Reda Nidhakou, der amtierende CEO von VentureOne, dem Mutterunternehmen von Nabat, sagte: "Die Seele von VentureOne besteht darin, Start-ups zu gründen, die der Welt bahnbrechende Technologien bringen. Die wertvollste Technologie ist nicht nur innovativ, effizient oder profitabel sie hat vor allem einen messbaren positiven Einfluss. Es war ein Privileg, Hand in Hand mit dem Team und unserem breiteren Ökosystem zu arbeiten, um auf so grundlegende Weise zur Nachhaltigkeitsbemühungen der VAE beizutragen."

Während der anfängliche Schwerpunkt des Unternehmens auf Mangroven in den VAE liegen wird, ist eine Ausweitung auf andere Teile der Region und die Betreuung weiterer Ökosysteme, darunter Wüstengebiete, Ackerland, Wälder und Korallenriffe, geplant.

