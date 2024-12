BERLIN (dpa-AFX) - Für die Landwirte in Deutschland geht ein schwieriges Jahr zu Ende. Eine wirtschaftliche Bilanz legt der Bauernverband am Donnerstag in Berlin (10.00) vor. Für das Ende Juni abgelaufene Wirtschaftsjahr 2023/24 hatten sich die Aussichten bereits eingetrübt, nachdem die Gewinne zuvor dank höherer Preise deutlich gestiegen waren. Davon sind aber unter anderem noch Investitionen zu bezahlen. Generell müssen Höfe mit starken Schwankungen wegen des Wetters und Entwicklungen an internationalen Märkten umgehen.

Fast ein Jahr nach dem Aufflammen bundesweiter Bauernproteste gegen das Ende langjähriger Diesel-Subventionen will der Verband auch Forderungen mit Blick auf die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar deutlich machen./sam/DP/jha