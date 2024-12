LAGOS (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier führt am zweiten Tag seines Besuches in Nigeria Wirtschaftsgespräche in der Metropole Lagos. Er will sich hier mit Unternehmerinnen und Unternehmern sowie mit Vertretern von Start-ups treffen. Steinmeier hatte seinen Besuch in der Hauptstadt Abuja begonnen und sich dort unter anderem mit Staatspräsident Bola Tinubu getroffen.

In einer gemeinsamen Pressekonferenz rief Tinubu deutsche Unternehmen zu einem größeren Engagement in seinem Land auf. "Ich möchte Ihnen zusichern, dass unsere Türen für die Wirtschaft weit offen sind", sagte er. Steinmeier würdigte die Reformen in Nigeria, die auch von der deutschen Wirtschaft positiv gesehen würden.

Das bevölkerungsreichste Land Afrikas, in dem Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren die Hälfte der Einwohner ausmachen, hat sich zum Zentrum der afrikanischen Start-up-Szene entwickelt. Sie boomt vor allem in Lagos, der Wirtschaftsmetropole des westafrikanischen Landes. Der Nigeria Startup Act, der im Oktober 2022 in Kraft trat, hat das Entstehen junger Unternehmen in der Tech- und IT-Branche gestärkt.

Am Nachmittag will Steinmeier nach Südafrika weiterfliegen, dem zweiten Ziel seiner viertägigen Afrika-Reise. Sie wird ihn außerdem noch in das Königreich Lesotho führen./sk/DP/jha