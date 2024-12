70 Expo-Spezialitäten vorgestellt

Antibakterielle Sushi-Abdeckungen mit Expo-spezifischen Designs sind ebenfalls erhältlich

Kura Sushi Inc. (Hauptsitz: Sakai City, Präfektur Osaka), eine der weltweit beliebtesten Sushi-Ketten, kündigte am 12. Dezember an, dass sie in ihrem Restaurant, das auf der "Osaka-Kansai Expo" am 13. April nächsten Jahres in Yumeshima, Osaka, eröffnet wird, 70 neue Gerichte anbieten wird, die 70 Länder und Regionen repräsentieren, die voraussichtlich an der Expo teilnehmen werden.

Das Unternehmen ist die einzige große Sushi-Kette in Japan, die in all ihren Restaurants Sushi auf Förderbändern serviert. Unter dem Motto "Revolving Belts Unite the World" wird das Unternehmen auf der Osaka-Kansai Expo ein Restaurant mit 338 Sitzplätzen eröffnen, den meisten in der Geschichte des Unternehmens, und einem umlaufenden Band von etwa 135 Metern Länge, dem längsten in der Geschichte des Unternehmens.

Mit der Absicht, Besuchern aus aller Welt ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und ihnen ein angenehmes kulinarisches Erlebnis zu bieten, wird das "Hands·Hands Project" ins Leben gerufen, ein Projekt, das ein spezielles 70-Expo-Menü anbietet, das jedes Land und jede Region repräsentiert, die an der Expo teilnehmen werden. Das Menü wurde vom Produktentwicklungsteam des Unternehmens entwickelt. Das Produktentwicklungsteam des Unternehmens hat an diesen Menüpunkten gearbeitet und sich dabei darauf konzentriert, die authentischen Geschmacksrichtungen der Länder und Regionen zu reproduzieren. Vierundzwanzig der Produkte wurden nach Verkostung und Beratung durch Botschafter und andere Personen aus diesen Ländern in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Botschaften neu kreiert.

Darüber hinaus wurde die antibakterielle Sushi-Abdeckung "Mr. Freshness", die für dieses besondere Menü verwendet wird, speziell so gestaltet, dass der Verbindungsteil wie rot-blaue Hände aussieht, die sich schütteln die typischen Farben der Expo. Durch die Kombination des speziellen Menüs mit der beliebten Sushi-Karte des Unternehmens gehen Sushi und Gerichte aus verschiedenen Ländern und Regionen Hand in Hand an den Kunden. Die Gäste können nicht nur ihr Essen genießen, sondern auch das Erlebnis, als würden sie einen Pavillon besuchen, der die kulinarischen Kulturen der Länder auf der ganzen Welt erkundet.

Um die Expo voranzutreiben, werden ab Freitag, dem 7. Februar 2025, in etwa 550 Restaurants im ganzen Land spezielle Expo-Menüs angeboten. Jedes Geschäft wird ein Gericht aus einer Auswahl von 70 verschiedenen Gerichten anbieten, als wäre jedes Geschäft ein "Mini-Pavillon", in dem die Besucher die Aromen des jeweiligen Landes genießen können. Da jedes Restaurant in der Nachbarschaft ein anderes Gericht aus einem anderen Land oder einer anderen Region anbietet, können Kunden das Menü in ihrem örtlichen Kura Sushi-Restaurant genießen oder alle 70 Gerichte des Expo-Spezialmenüs in verschiedenen Kura Sushi-Restaurants in Japan probieren.

Kaitenzushi (Sushi-Restaurants mit rotierenden Bändern) soll sich in ganz Japan verbreitet haben, nachdem es 1970 auf der Expo in Osaka für Aufmerksamkeit sorgte. Seitdem hat Kaitenzushi seinen Marktanteil stetig ausgebaut und sich in seiner 50-jährigen Geschichte auf verschiedene Weise weiterentwickelt. Heute ist das Unternehmen mit einem Umsatz von über 800 Milliarden Yen eine führende Unternehmenskategorie in der Entwicklung der japanischen Gastronomiebranche. Auch in Zukunft wird das Unternehmen seine Stärke, das sich drehende Band, nutzen, um Kunden in Japan und im Ausland den unvergesslichen Genuss zu bieten, den nur Kura Sushi bieten kann, und so das Geschäftsmodell des sich drehenden Sushis, ein wunderbares Geschäftsmodell, das seinen Ursprung in Japan hat, auf die ganze Welt auszudehnen.

Herr Makoto Tanaka, Executive Vice President von Kura Sushi, hielt am Tag der Veranstaltung eine Pressekonferenz ab und erwähnte: "Heutzutage ist die Welt mit einer Vielzahl sozialer Probleme konfrontiert, die schwer zu lösen sind. Selbst unter solchen Umständen hoffen wir, dass die Sushi-Restaurants mit "Förderband", die durch ein "Förderband ohne Anfang und Ende" verbunden sind, Menschen aus aller Welt vereinen, die die Expo besuchen, um ein angenehmes kulinarisches Erlebnis mit einem Lächeln im Gesicht zu genießen. Wir hoffen, dass Besucher aus aller Welt, darunter japanische Kunden und Touristen aus aller Welt, das Menü genießen werden, das wir mit vereinten Kräften unserer Abteilung für Produktentwicklung zusammengestellt haben, um die authentischen Aromen der Welt nachzubilden."

Ende November betrieb Kura Sushi Inc. 547 Restaurants in Japan, 70 in den Vereinigten Staaten, 59 in Taiwan und 3 in Shanghai.

Hier finden Sie unsere anderen Produkte. https://www.kurasushi.co.jp/2025expo/

