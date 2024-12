DJ MÄRKTE ASIEN/Fester im Sog der Wall Street - Sydney leichter

DOW JONES--Die ostasiatischen Börsen folgen am Donnerstag der festeren Vorgabe der Wall Street. Dort legten die Kurse deutlicher zu, nachdem mit Spannung erwartete Inflationsdaten für November im erwarteten Rahmen ausgefallen waren, mithin keine negative Überraschung für die Zinssenkungserwartung brachten. Mit fast 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit setzt der Markt nun am 18. Dezember in den USA auf eine weitere Zinssenkung. Dazu wird im Tagesverlauf fest mit der dritten Zinssenkung in Folge durch die Europäische Zentralbank gerechnet.

In Tokio gewinnt der Nikkei-225-Index 1,3 Prozent auf 39.900 Punkte, in Seoul geht es um 0,7 Prozent nach oben, und auch an den chinesischen Börsen herrscht Kauflaune. In Hongkong geht es um 1,7 und in Schanghai um 0,6 Prozent nach oben.

Lediglich Sydney hängt hinterher mit einem Minus von 0,2 Prozent. Hier bremsen starke Arbeitsmarktdaten. Die Daten für November zeigen den niedrigsten Stand der Arbeitslosigkeit seit März. Das ist ein Dämpfer für die Zinssenkungshoffnungen in Down Under. Anders als in anderen westlichen Ländern befindet sich die australische Notenbank noch nicht auf Zinssenkungskurs. Sie ließ gerade erst die Leitzinsen unverändert, schlug aber in ihrem Begleitkommentar zumindest einen etwas taubenhafteren Ton an als zuvor. Nun gibt es Befürchtungen im Handel, dass die nächste Zinssenkung in Australien nicht vor Mai 2025 kommen dürfte.

In Hongkong und China stützt außerdem die Hoffnung auf weitere Stimuli zur Ankurbelung der Wirtschaft von der am Berichtstag endenden zentralen Wirtschaftsarbeitskonferenz. Dazu dürfte es Hinweise für das Wachstumsziels China für 2025 geben, heißt es.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.337,00 -0,2% +9,8% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.899,76 +1,3% +17,6% 07:00 Kospi (Seoul) 2.460,65 +0,7% -7,3% 07:00 Schanghai-Comp. 3.454,52 +0,6% +16,1% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.501,14 +1,7% +19,3% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.808,95 +0,4% +17,1% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.605,36 +0,1% +10,6% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:41 % YTD EUR/USD 1,0505 +0,1% 1,0497 1,0497 -4,9% EUR/JPY 159,96 -0,0% 160,01 159,01 +2,8% EUR/GBP 0,8230 -0,0% 0,8232 0,8238 -5,1% GBP/USD 1,2765 +0,1% 1,2751 1,2742 +0,3% USD/JPY 152,27 -0,1% 152,43 151,48 +8,1% USD/KRW 1.430,58 -0,4% 1.430,58 1.436,11 +10,2% USD/CNY 7,1922 -0,2% 7,2035 7,2041 +1,3% USD/CNH 7,2658 -0,2% 7,2797 7,2799 +2,0% USD/HKD 7,7747 -0,0% 7,7751 7,7777 -0,4% AUD/USD 0,6414 +0,6% 0,6373 0,6349 -5,8% NZD/USD 0,5805 +0,3% 0,5787 0,5770 -8,1% Bitcoin BTC/USD 100.842,85 -0,5% 101.356,70 97.476,65 +131,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,34 70,29 +0,1% +0,05 +0,6% Brent/ICE 73,64 73,52 +0,2% +0,12 -0,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.713,33 2.718,43 -0,2% -5,10 +31,6% Silber (Spot) 32,09 31,93 +0,5% +0,17 +35,0% Platin (Spot) 947,85 945,00 +0,3% +2,85 -4,5% Kupfer-Future 0,00 4,21 0% 0 +6,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

December 12, 2024 00:23 ET (05:23 GMT)

