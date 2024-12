Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

St.Gallen, 12. Dezember 2024 Am heutigen Capital Markets Day unter dem Motto «Unleash our Potential» präsentiert Helvetia ihre neue Strategie, die in rollierenden Dreijahreszyklen über die nächsten zehn Jahre hinweg umgesetzt wird und auf zwei wesentliche Stärken fokussiert: Das lokale Retailkundengeschäft bildet das Fundament der Strategie: Helvetia nutzt ihre starken Kundenzugänge, um Kundinnen und Kunden verstärkt ein Leben lang zu begleiten.



Das internationale Specialty-Lines-Geschäft bildet den zweiten Schwerpunkt der Strategie: Im Bereich Specialty Lines will Helvetia eine führende Rolle in den bereits bestehenden europäischen Märkten erreichen. Helvetia nutzt bestehende Kompetenzen, um mit einem «Smart Follower»-Ansatz das internationale Geschäft gezielt weiter auszubauen.



Weiter strebt Helvetia eine Verbesserung der operativen Effizienz und eine Erhöhung der technischen Profitabilität an. Bis zum Ende des ersten Dreijahreszyklus, das heisst bis Ende 2027, wird eine Verbesserung der operativen Effizienz von über CHF 200 Mio. und der Combined Ratio um rund 2 Prozentpunkte anvisiert. Die erste bedeutende Massnahme im Bereich der operativen Effizienz stellt die geplante Integration von Caser und Helvetia Seguros in Spanien dar.



Die neuen ambitionierten Finanzziele für 2025-2027: Zugrundeliegende Eigenkapitalrendite 1 von 13 bis 16 Prozent. Zugrundeliegende jährliche Wachstumsrate des bereinigten Gewinns pro Aktie 2 von 9 bis 11 Prozent. Kumulierte Dividendenzahlungen 3 von über CHF 1.2. Mrd. Die Dividende je Aktie wird sich immer mindestens auf Höhe des Vorjahres bewegen. 4 Starke Bilanz mit einem Emittentenrating von mindestens «A».

«Helvetia hat sich in ihrer bald 170-jährigen Geschichte zu einem erfolgreichen internationalen Versicherungsunternehmen mit kräftigen Schweizer Wurzeln entwickelt. Wir haben in unseren lokalen Märkten eine gute Basis dank starken Kundenzugängen. Am heutigen Capital Markets Day unter dem Motto ‹Unleash our Potential› präsentiert Helvetia ihre neue Strategie. Mit einem Zeithorizont bis 2035 baut diese auf unserer starken Basis im Retail- und globalen Specialty-Geschäft auf. Gleichzeitig adressieren wir mit der neuen Strategie kommende Herausforderungen wie die Zunahme von Naturkatastrophen und die Chancen, die sich durch die technologische und demografische Entwicklung bieten. Wir sind überzeugt, durch diesen für eine Versicherung unserer Grössenordnung einzigartigen Ansatz auch künftig nachhaltigen Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden, unsere Aktionäre sowie unsere Mitarbeitenden zu schaffen», erklärt Fabian Rupprecht, CEO der Helvetia Gruppe, zur neuen Strategie, die in rollierenden Zyklen von drei Jahren umgesetzt wird. Kundennähe stärken

Helvetias Erfolg basiert auf dem direkten Kontakt im Retailkundengeschäft, dem Agentennetzwerk in allen Märkten und Smile als Direktversicherer in der Schweiz und in Österreich. Auf diesen Stärken baut die neue Strategie auf und will durch gezielte Massnahmen die Kundinnen und Kunden noch stärker ein Leben lang begleiten. So positioniert sich Helvetia in den Segmenten Schweiz, Spanien und GIAM (German, Italian and Austrian Markets) als Local Customer Champion. Das heisst Helvetia begleitet ihre Kundschaft als bevorzugte Anbieterin mit der Ambition, die Dienstleistungen pro Kunde zu erhöhen. Dazu setzt Helvetia an drei Punkten an: Direkter Kontakt, Nutzung bestehender Vertriebskanäle und Cross-Selling : Helvetia setzt verstärkt auf den direkten Kontakt zu ihren Kundinnen und Kunden. Dazu wird Helvetia bestehende Vertriebsnetze nutzen und erweitern, während gleichzeitig das Kundenerlebnis vereinfacht und der gezielte Einsatz von Technologie gesteigert wird. Cross-Selling wird gefördert, indem Helvetia Dienstleistungen in Versicherungsangeboten integriert und so umfassende Lösungen anbietet.

: Helvetia setzt verstärkt auf den direkten Kontakt zu ihren Kundinnen und Kunden. Dazu wird Helvetia bestehende Vertriebsnetze nutzen und erweitern, während gleichzeitig das Kundenerlebnis vereinfacht und der gezielte Einsatz von Technologie gesteigert wird. Cross-Selling wird gefördert, indem Helvetia Dienstleistungen in Versicherungsangeboten integriert und so umfassende Lösungen anbietet. Nutzung von Daten und Analysen : Helvetia wird innovative Datenanalyseverfahren und CRM-Systeme einsetzen, um Angebote nach Mass zu entwickeln. Das verbessert die Servicequalität. Im Zentrum steht hierbei das Bekenntnis von Helvetia zur «Swissness», das für Vertrauen und Verlässlichkeit bei jeder Interaktion steht.

: Helvetia wird innovative Datenanalyseverfahren und CRM-Systeme einsetzen, um Angebote nach Mass zu entwickeln. Das verbessert die Servicequalität. Im Zentrum steht hierbei das Bekenntnis von Helvetia zur «Swissness», das für Vertrauen und Verlässlichkeit bei jeder Interaktion steht. Aufbau langfristiger Beziehungen mit Schwerpunkt für Kundinnen und Kunden 50 +: Helvetia will die Kundschaft verstärkt langfristig in jeder Lebensphase mit passenden Versicherungslösungen begleiten. Während Helvetia weiterhin für junge Zielgruppen attraktiv bleibt, liegt ein Fokus der neuen Strategie auf dem schnell wachsenden Segment der Kundinnen und Kunden im Alter über 50, die durch ihr häufig höheres Vermögen Finanzlösungen nach Mass benötigen. Hier wird Helvetia gezielt ihre Fachkompetenz im Asset Management nutzen, um umfassende Altersvorsorge- und Anlagelösungen anzubieten. Im globalen Spezialgeschäft gezielt wachsen

Die globalen Specialty Geschäfte bilden den zweiten Pfeiler der neuen Strategie. In diesem Bereich will Helvetia eine führende Rolle in den bereits bestehenden europäischen Specialty-Lines-Geschäften aufbauen und gezielt mit einem «Smart Follower»-Ansatz weitere internationale Specialty Lines erschliessen. Dabei nutzt Helvetia ihre finanzielle Stärke und schnelle Entscheidungswege. Helvetia setzt hierzu an folgenden Punkten an: Strategisches Wachstum und adaptives Zyklusmanagement : Helvetia wird die globale Präsenz in Märkten mit attraktiver Rendite ausbauen. Die schlanken Strukturen und flexiblen Betriebsabläufe stellen eine agile Arbeitsweise für schnelle Anpassungen an sich verändernde Marktbedingungen sicher.

: Helvetia wird die globale Präsenz in Märkten mit attraktiver Rendite ausbauen. Die schlanken Strukturen und flexiblen Betriebsabläufe stellen eine agile Arbeitsweise für schnelle Anpassungen an sich verändernde Marktbedingungen sicher. Fachkompetenz nutzen und Produktangebot erweitern : Helvetia wird die Fachkompetenz im Bereich Specialty Lines nutzen, um in bestehenden Märkten für mittelständische Unternehmen Lösungen nach Mass anzubieten. Mit diesem Ansatz wird Helvetia Serviceleistungen für KMU anbieten, die grössere Wettbewerber nicht so effizient realisieren können. Gleichzeitig erweitert Helvetia das Produktangebot, um die Kundenbedürfnisse optimal zu bedienen und das vorhandene Cross-Selling-Potenzial auszuschöpfen.

: Helvetia wird die Fachkompetenz im Bereich Specialty Lines nutzen, um in bestehenden Märkten für mittelständische Unternehmen Lösungen nach Mass anzubieten. Mit diesem Ansatz wird Helvetia Serviceleistungen für KMU anbieten, die grössere Wettbewerber nicht so effizient realisieren können. Gleichzeitig erweitert Helvetia das Produktangebot, um die Kundenbedürfnisse optimal zu bedienen und das vorhandene Cross-Selling-Potenzial auszuschöpfen. Technologie und Innovationen: Der Einsatz von Technologie, Daten und KI unterstützen Innovationen und Effizienz in den Prozessen. So werden der Kundschaft aktuelle Lösungen angeboten. Verbesserung der operativen Effizienz um über CHF 200 Mio. bis Ende 2027

Um die Ziele im lokalen Retailkundengeschäft und im globalen Specialty-Lines-Geschäft zu erreichen, umfasst die neue Strategie diverse unterstützende Massnahmen und Strategien in den Bereichen Asset Management, Nachhaltigkeit und der gezielten Förderung der Mitarbeitenden. Ein Fokus der kommenden drei Jahre liegt zudem auf der gezielten weiteren Erhöhung der technischen Profitabilität sowie der Steigerung der operativen Effizienz durch gezielte Nutzung von neuen Technologien und Synergien innerhalb der Helvetia Gruppe. Bei der operativen Effizienz hat sich Helvetia das Ziel gesetzt, diese bis Ende 2027 um jährlich über CHF 200 Mio. zu verbessern. Ein Teil dieser Effizienzverbesserungen wird die erwartete Inflation ausgleichen. Gleichzeitig geht Helvetia davon aus, dass sich die Kostenquote um rund 0.5 Prozentpunkte verbessern wird. Insgesamt wird eine Verbesserung der Combined Ratio um rund 2 Prozentpunkte erwartet, womit die Combined Ratio in der bisherigen Bandbreite von 92 bis 94 Prozent liegen würde. Hierbei erwartet Helvetia, dass sich die Combined Ratio bis zum Ende des ersten Dreijahreszyklus dem tiefsten Wert dieser Spanne annähern wird. Neu berücksichtigt die Combined Ratio das Ergebnis der internen Gruppenrückversicherung. Geplante Integration von Caser und Helvetia Seguros

Eine Massnahme zur Steigerung der operativen Effizienz ist die geplante Integration der Einheiten Helvetia Seguros und Caser. Juan Estallo, Leiter des Segments Spanien, wird ab 1. Januar 2025 auch die Rolle als CEO von Caser übernehmen. Iñigo Soto Garcia-Junco bleibt weiterhin CEO von Helvetia Seguros. Durch die geplante Integration der Aktivitäten in Spanien sollen Synergien geschaffen und die Dienstleistungen für die Kundinnen und Kunden weiter verbessert werden. Finanzziele für die kommenden drei Jahre

Für die Periode 2025 bis 2027, die ersten drei Jahre der Strategieumsetzung, hat sich Helvetia folgende ambitionierte Finanzziele gesetzt: Zugrundeliegende Eigenkapitalrendite 1 von 13 bis 16 Prozent.

von 13 bis 16 Prozent. Zugrundeliegende jährliche Wachstumsrate des bereinigten Gewinns pro Aktie 2 von 9 bis 11 Prozent.

von 9 bis 11 Prozent. Kumulierte Dividendenzahlungen 3 von über CHF 1.2 Mrd. Wie bisher wird sich die Dividende je Aktie immer mindestens auf Höhe des Vorjahres bewegen. 4

von über CHF 1.2 Mrd. Wie bisher wird sich die Dividende je Aktie immer mindestens auf Höhe des Vorjahres bewegen. Starke Bilanz mit einem Emittentenrating von mindestens «A». Helvetia erwartet für das Geschäftsjahr 2024 Underlying Earnings von rund CHF 520 Mio. Diese Zahl bildet den Ausgangspunkt für das Wachstumsziel. Dabei wird erwartet, dass der Beitrag des Lebenbereichs niedriger ausfallen wird als 2023, da darin rund CHF 45 Mio. einflossen, die gemäss der Annahme von Helvetia nicht erneut anfallen. Dennoch wird erwartet, dass der Nettoertrag für das Lebengeschäft höher als die Underlying Earnings sein wird - sowohl 2024 als auch in den kommenden Jahren. Helvetia ändert die Berichtssegmentierung, um der Bedeutung von Spanien als dem zweitwichtigsten Markt Rechnung zu tragen. Ab Publikation der Jahreszahlen 2024 wird das bisherige Segment Europa in die Segmente «Spanien» und «GIAM» (German, Italian and Austrian Markets) aufgeteilt. Darüber hinaus wird die interne Gruppenrückversicherung anstatt im Geschäftsbereich «Übrige Tätigkeiten» neu in den Geschäftsbereichen Leben und Nicht-Leben verbucht. Eine Übersicht mit den an das an das neue Reportingsystem angepassten für das Jahr 2023 wird zur Verfügung gestellt werden. 1 Für den Zeitraum 2025-2027; Basis-Eigenkapitalrendite = Für den Zeitraum 2025-2027; bereinigte Eigenkapitalrendite = (Ergebnis aus Geschäftstätigkeit - Finanzierungsaufwand nach Steuern - Zinsen auf Vorzugspapiere nach Steuern - Minderheitsaktionäre) / (durchschnittliches IFRS-Eigenkapital der Aktionärinnen und Aktionäre ohne Fair-Value-Reserve und ohne versicherungstechnische Rückstellung).

2 Angestrebte jährliche Wachstumsrate des bereinigten Gewinns pro Aktie auf Basis des für 2024 prognostizierten Basisgewinns von ca. CHF 520 Mio.

3 Dividende, die im jeweils folgenden Jahr ausgezahlt wird

Über die Helvetia Gruppe

Helvetia Versicherungen mit Sitz in St. Gallen hat sich seit 1858 zu einer erfolgreichen internationalen Versicherungsgruppe mit starken Schweizer Wurzen, über 13 800 Mitarbeitenden und mehr als 7.2 Millionen Kundinnen und Kunden entwickelt. Seit jeher ist Helvetia für ihre Kundinnen und Kunden da, wenn es darauf ankommt.

In den Segmenten Schweiz, Spanien und GIAM (German, Italian and Austrian Markets) positioniert sich Helvetia als Local Customer Champion und begleitet die Kundinnen und Kunden ein Leben lang als bevorzugte Anbieterin. Zudem liegt ein Schwerpunkt von Helvetia auf dem schnell wachsenden Segment der Kundinnen und Kunden über 50. In allen Segmenten und insbesondere im Segment Specialty Markets strebt Helvetia als Global Specialist Wachstum im internationalen Specialty-Lines-Geschäft und in der Rückversicherung an. Dank schlanker und flexibler Strukturen kann Helvetia sich in einem zyklischen Geschäft auf die Profitabilität fokussieren. Gleichzeitig nutzt Helvetia ihr Know-how in ihren europäischen Retailmärkten, um KMU-Kunden Specialty-Lösungen anzubieten.

Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 11.3 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2023 Underlying Earnings von CHF 372.5 Mio. und ein IFRS-Periodenergebnis von CHF 301.3 Mio. Die Aktie der Helvetia Holding AG wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt. Haftungsausschluss

