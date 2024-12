Was verbindet die weltweit größte Wolfram-Mine außerhalb Chinas, eine revolutionäre Wasserstofftechnologie zur Nachrüstung von Dieselmotoren und ein ambitioniertes neues Bergbauprojekt in Quebec? Diese drei Themen wurden am 4. Dezember 2025 beim 13. International Investment Forum (IIF) von den Firmenlenkern von Almonty Industries, dynaCERT und Power Nickel vorgestellt. Mit visionären Strategien und innovativen Lösungen, die entscheidende globale Herausforderungen adressieren, zeigen diese Unternehmen enormes Kurspotenzial für 2025. Wer nach den nächsten Investment-Chancen sucht, sollte unbedingt die Aufzeichnungen ihrer Präsentationen ansehen - und die Gelegenheit zum Einstieg nicht verpassen. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die einzigartigen Entwicklungen dieser drei Unternehmen und warum sie für Investoren so spannend sind.

Den vollständigen Artikel lesen ...