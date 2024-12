DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

TALANX - Der Versicherungskonzern Talanx nimmt auch Akquisitionen ins Visier. "Wir können uns in unseren Kernmärkten im Geschäftsbereich Retail International weitere Zukäufe vorstellen, insbesondere in Mexiko, wo wir noch nicht unter den fünf größten Sachversicherungsunternehmen rangieren", sagte Vorstandschef Torsten Leue anlässlich eines Kapitalmarkttags im Interview der Börsen-Zeitung. Zudem sei man offen für Zukäufe im Bereich Corporate & Specialty, etwa in profitablen Nischen in den USA. (Börsen-Zeitung)

SPACEX - SpaceX wird in einem neuen Deal mit 350 Milliarden Dollar bewertet. Das Unternehmen von Elon Musk ist damit das weltweit wertvollste private Startup. SpaceX und seine Investoren werden Mitarbeitern bestehende Aktien in Höhe von 1,25 Milliarden US-Dollar für 185 Dollar das Stück kaufen, berichtet die Financial Times aus Kreisen. Bei der letzten Transaktion dieser Art hatten sie noch 65 Prozent weniger gezahlt. (Financial Times)

UPVEST - Das Berliner Fintech Upvest hat bei Investoren 100 Millionen Euro eingesammelt und will damit sein eigenes Wachstum vorantreiben. "Es ist die größte Finanzierungsrunde unserer Geschichte", sagte Upvest-Gründer und -Chef Martin Kassing dem Handelsblatt. Die Firma habe dabei mit Hedosophia und Sapphire Ventures zwei neue und renommierte Investoren gewonnen. Auch bestehende Geldgeber wie der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock und Earlybird hätten weitere Mittel zur Verfügung gestellt. Upvest bietet Fintechs, Banken und Vermögensverwaltern über eine API-Schnittstelle die Vermittlung und Verwahrung von Anlageprodukten an. (Handelsblatt)

