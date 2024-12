FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LETHARGISCH - Nach dem jüngsten Rekordhoch zum Wochenanfang bei 20.461 Punkten hat sich im Dax kaum noch etwas getan. Daran dürfte sich auch am Donnerstag zunächst nichts ändern: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex 14 Punkte tiefer als am Vorabend auf 20.385 Punkte. Die Anleger sitzen nach rund 22 Prozent Jahresplus auf einem üppigen Polster, das es zu verteidigen gilt. Am frühen Nachmittag könnten aber die Zinsentscheidung der EZB und die anschließende Pressekonferenz dem Dax wieder etwas Leben einhauchen. Die Europäische Zentralbank dürfte ihre Leitzinsen wieder senken - Ökonomen erwarten überwiegend einen Abschlag von 0,25 Prozentpunkten. Die Zinswende hatte die EZB im Juni begonnen und seither noch zweimal am Rad gedreht.

USA: - DOW LEICHT IM MINUS, TECH-RALLY - Nach der Bekanntgabe von Inflationszahlen sind am US-Aktienmarkt am Mittwoch Technologiewerte in den Rally-Modus gegangen. Der von Tech-Aktien geprägte Nasdaq 100 stieg auf ein Rekordhoch und gewann zum Handelsschluss 1,85 Prozent auf 21.763,98 Punkte. Amazon, Alphabet, Meta und Netflix kletterten ebenso wie Tesla in bislang nicht erreichte Höhen. Der marktbreite Index S&P 500 legte um 0,82 Prozent auf 6.084,19 Zähler zu. Für den Leitindex Dow Jones Industrial sah es etwas schlechter aus, mit einem Minus von 0,22 Prozent auf 44.148,56 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE - An den Börsen Asiens haben die Anleger am Donnerstag überwiegend zugegriffen. So hatten US-Inflationsdaten die Erwartung untermauert, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins in der kommenden Woche weiter senken wird. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor Handelsschluss um 1,6 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten gewann zuletzt 0,8 Prozent hiinzu und der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong zog um 1,6 Prozent an. In Südkoreas setzte sich die Kurserholung nach den Jahrestiefs infolge der jüngsten Staatskrise fort.



DAX 20.399,16 0,34%

XDAX 20.427,07 0,64%

EuroSTOXX 50 4.959,35 0,15%

Stoxx50 4.416,91 0,34%



DJIA 44.148,56 -0,22%

S&P 500 6.084,19 0,82%

NASDAQ 100 21.763,98 1,85%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 135,76 -0,05%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,05 0,15%

USD/Yen 152,62 0,02%

Euro/Yen 160,38 0,16%



°



BITCOIN:





Bitcoin 100.641 -0,55%

(USD, Bitstamp)

°



ROHÖL:





Brent 73,82 +0,30 USD

WTI 70,51 +0,22 USD

°



