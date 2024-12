Der DAX hat sich auch am Mittwoch stark präsentiert, zu einem neuen Rekordhoch hat es allerdings nicht ganz gereicht. Am Ende ging der deutsche Leitindex 0,3 Prozent höher bei 20.399,16 Zählern aus dem Handel. Auf diesem Niveau sollte der DAX auch am Donnerstag starten. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 14 Punkte tiefer bei 20.385 Zähler.Im Blickfeld steht heute die Zinsentscheidung der EZB sowie die anschließende Pressekonferenz. Erwartet wird eine weitere Senkung der Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte. ...

