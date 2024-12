© Foto: Wang Jiangbo/XinHua/dpa

Nach einer ausgedehnten Bodenbildung in der Aktie von Iridium Communications stehen die Zeichen inzwischen auf Kaufen. Die Erholung ist bereits angelaufen.Lange dominierte wie schon im Jahr zuvor auch in 2024 der KI-Trade. Im Mittelpunkt des Interesses standen vor allem Halbleiteraktien, allen voran Broadcom, Nvidia und Taiwan Semiconductor. Mit Blick auf die Kurstafeln zeigte sich zuletzt jedoch: Der Hype beziehungsweise Rekordnotierungen in Serie sind erstmal vorbei. Das sorgte für vermehrte Aufmerksamkeit gegenüber anderen Nischen. Das waren zum einen Software-Aktien mit KI-Bezug, wie AppLovin und Palantir, sowie Werten aus der Krypto-Branche. Zum anderen konnten nach dem …