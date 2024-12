Die Entscheidung des Autobauers General Motors (GM), seine Pläne für Robotaxis zu begraben, belastet auch Microsoft. Das Unternehmen kündigte am Mittwochabend nach US-Börsenschluss eine Wertberichtigung von rund 800 Millionen Dollar für das zweite Quartal (per Ende Dezember) an. Das werde das Ergebnis je Aktie um etwa neun Cent belasten, hieß es.Microsoft hält einen Minderheitsanteil an der GM-Tochter Cruise. GM hatte am Vorabend das Aus für den fahrerlosen Taxi-Dienst angekündigt. Stattdessen will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...