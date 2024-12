Ein anderes Unternehmen zu übernehmen, kostet Geld. Daher ist es normal, dass die Aktie des Käufers bei solchen Nachrichten fällt und die des übernommenen Unternehmens steigt. So ging es bei Zalando am Mittwoch auch los, doch am Ende schloss die Aktie im Plus. Warum?

Den vollständigen Artikel lesen ...