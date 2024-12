Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) -MiniTool Software Limited hat eine neue Version seines Videobearbeitungsprogramms MiniTool MovieMaker 8.0 (https://moviemaker.minitool.com/) veröffentlicht. Die neueste Version enthält neue Funktionen und Verbesserungen, um Ihre Videobearbeitung zu optimieren.Was ist neu in MiniTool MovieMaker 8.0:- Unterstützung der Mehrspurbearbeitung mit 9 Videospuren und 2 Audiospuren, um Bild-in-Bild (PiP) verfügbar zu machen.- Unterstützung des Sperrens einer Spur, um unerwartete Bearbeitungen zu verhindern.- Unterstützung der manuellen Eingabe von Werten bei der Bearbeitung von Videos, Fotos, Audio, Elementen, Texten oder Übergängen.- Unterstützung der Bearbeitung von Videos, Bildern, Texten und Elementen im Player-Fenster.- Unterstützung bei der Anpassung der Länge von Abspann und Titel.- Fügen Sie eine Zeitskala, einen Leitfaden, Projektinformationen und Videoanleitungen hinzu.Mehrspurige Unterstützung ermöglicht freie VideobearbeitungMiniTool MovieMaker 8.0 unterstützt jetzt 9 Videospuren (1 Hauptspur und 8 Unterspuren) und 2 Audiospuren, so dass Sie noch flexibler Videos erstellen können. Daher können Sie PiP-Videos (https://moviemaker.minitool.com/moviemaker/video-overlay.html) mit verschiedenen Aufnahmen, Bildern, Effekten sowie Animationen erstellen.Außerdem können Sie bestimmte Spuren sperren, um sie vor falscher Bearbeitung zu schützen.Manuelle Anpassungen ermöglichen eine präzise VideobearbeitungIn der neuen Version von MiniTool MovieMaker können Basis-, Farb-, Audio-, Element-, Übergangs- und Texteigenschaften durch Eingabe bestimmter Werte angepasst werden. Sie können Videos, Bilder, Texte und Elemente im Vorschaufenster bearbeiten, um Ihre Zufriedenheit zu maximieren.Außerdem sind die Länge des Titels und des Abspanns auf der Timeline-Spur einstellbar. Sie können die Dauer des Beginns oder des Endes Ihres Videos einfach durch Ziehen mit der Maus verlängern oder verkürzen. Durch die Anpassung dieser Einstellungen wird die Videobearbeitung einfacher und kann besser an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.Umfassende Anleitungen ermöglichen eine mühelose VideobearbeitungWenn Sie MiniTool MovieMaker zum ersten Mal starten, erscheint die Benutzeroberfläche der Komplettlösung, mit der Sie den Bearbeitungsprozess erlernen können. Wenn die Clips auf der Timeline nicht ausgewählt sind, werden in der oberen rechten Ecke der Software die Informationen zum Videoprojekt angezeigt, wie z. B. der Projektname, die Auflösung, die Bildrate (https://de.minitool.com/bib/framerate.html), die Dauer usw.Darüber hinaus bietet das Video-Tutorial-Portal Anleitungen zur Videobearbeitung mit dem anfängerfreundlichen MiniTool MovieMaker. Darüber hinaus gibt es elf Anpassungswerte auf der Zeitachsenskala, mit denen Sie Videos genauer bearbeiten können.Informationen zum MiniTool MovieMakerMiniTool MovieMaker ist eine funktionsreiche Software, die Video (https://moviemaker.minitool.com/moviemaker/combine-videos.html)/Audio-Editor, Video/Audio-Player, Video/Audio-Konverter und Videokompressor (https://moviemaker.minitool.com/de/videobearbeitung/videos-kombinieren.html) kombiniert. Seine Bearbeitungsfunktionen wie Teilen, Beschneiden, Zuschneiden, Spiegeln, Drehen, Umkehren und Zusammenführen von Videos sind bei den Benutzern sehr beliebt.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2390959/MiniTool_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/minitool-veroffentlicht-moviemaker-8-0-mit-mehrspurbearbeitung-302329720.htmlPressekontakt:Rodin Luo,rodin.luo@minitool.comOriginal-Content von: MiniTool Software Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133468/5928895